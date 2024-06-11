По техническим причинам. В Омской области перенесли фестиваль Солнцестояние

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Окунево Омской области перенесли ежегодный фестиваль Солнцестояние, причиной стали технические проблемы. Теперь мероприятие пройдет не с 15 по 23 июня, как был запланировано изначально, а с 20 по 23 июня. Вероятно, причиной переноса сроков стал паводок, который затронул луг, где обычно разжигали костер.
«Большой костер пока под большим вопросом, вода уже точно не успеет уйти с луга и место проведение недоступно. Просим прощения за доставленные неудобства», — обратились к гостям в группе фестиваля.
Напомним, что с 21 по 23 июня в Большеречье пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье», для гостей подготовили обширную развлекательную программу: мастер-классы, конкурс урало-сибирской росписи, концерт семейных фольклорных коллективов «Семейный круг».