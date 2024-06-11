По техническим причинам. В Омской области перенесли фестиваль Солнцестояние

В Окунево Омской области перенесли ежегодный фестиваль Солнцестояние, причиной стали технические проблемы. Теперь мероприятие пройдет не с 15 по 23 июня, как был запланировано изначально, а с 20 по 23 июня. Вероятно, причиной переноса сроков стал паводок, который затронул луг, где обычно разжигали костер.