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иллюстрация

Операция и костыли. Пожилая омичка упала на улице и отсудила у УДХБ почти 350 тысяч

11 июня 2024, 07:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пенсионерка из Омска поскользнулась на улице и отсудила у УДХБ свыше 300 тысяч

В прокуратуре уточнили, что 73-летняя омичка поскользнулась и упала на площадке в районе дома по улице Волгоградской. Пенсионерка перенесла операцию и два месяца лечилась в больнице. После травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски.

В региональной прокуратуре рассказали, что в феврале прошлого года 73-летняя омичка поскользнулась и упала на площадке между двумя жилыми домами по улице Волгоградской. В результате она получила травмы средней тяжести.

После чего пенсионерка более двух месяцев находилась на лечении и перенесла операцию. Из-за травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски. В итоге омичка обратилась в суд за компенсацией.

В суде представитель ответчика возразил против заявленных требований. Он заявил, что участок, на котором упала женщина, был в надлежащем состоянии, а пенсионерка упала из-за неосторожности.

В итоге УДХБ обязали выплатить пострадавшей 341 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка. При этом суд отказал в требовании возместить расходы на аренду костылей и кресла-коляски, которые составили около 8 тысяч рублей.

Однако прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с доводами прокуратуры и дополнительно взыскала указанную сумму в пользу пенсионерки.

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