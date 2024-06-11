Операция и костыли. Пожилая омичка упала на улице и отсудила у УДХБ почти 350 тысяч

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В региональной прокуратуре рассказали, что в феврале прошлого года 73-летняя омичка поскользнулась и упала на площадке между двумя жилыми домами по улице Волгоградской. В результате она получила травмы средней тяжести.
После чего пенсионерка более двух месяцев находилась на лечении и перенесла операцию. Из-за травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски. В итоге омичка обратилась в суд за компенсацией.
В суде представитель ответчика возразил против заявленных требований. Он заявил, что участок, на котором упала женщина, был в надлежащем состоянии, а пенсионерка упала из-за неосторожности.
В итоге УДХБ обязали выплатить пострадавшей 341 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка. При этом суд отказал в требовании возместить расходы на аренду костылей и кресла-коляски, которые составили около 8 тысяч рублей.
Однако прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с доводами прокуратуры и дополнительно взыскала указанную сумму в пользу пенсионерки.