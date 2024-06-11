Операция и костыли. Пожилая омичка упала на улице и отсудила у УДХБ почти 350 тысяч

Пенсионерка из Омска поскользнулась на улице и отсудила у УДХБ свыше 300 тысяч

В прокуратуре уточнили, что 73-летняя омичка поскользнулась и упала на площадке в районе дома по улице Волгоградской. Пенсионерка перенесла операцию и два месяца лечилась в больнице. После травмы ей пришлось передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски.