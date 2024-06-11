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иллюстрация

Опасный маневр. Омич слетал на вертолете за продуктами и привлек внимание прокуратуры

11 июня 2024, 03:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич слетал на вертолете в магазин и привлек внимание транспортной прокуратуры

В минувшее воскресенье в селе Богословка Омской области был замечен вертолет, который совершил посадку, чтобы сделать покупки. Очевидцы успели снять это на видео и поделиться им в социальных сетях. После этого транспортная прокуратура организовала проверку.

В пресс-службе транспортной прокуратуры сообщили, что в минувшее воскресенье в селе Богословка Омской области был замечен вертолет. Очевидцы поделились в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как вертолет приземляется в селе, а пилот выходит из него, чтобы сделать покупки.

Как оказалось, вертолет взлетел не из того места, которое было согласовано с авиационными властями. Помимо этого, пилот допустил опасное сближение с линиями электропередачи и другими объектами.

После этого инцидента Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту нарушения воздушного законодательства пилотом вертолета.

Напомним, что в начале июня над Омском были замечены вертолеты. Один из очевидцев успел запечатлеть их на видео, когда они пролетали над дорогой, ведущей из Омска в сторону Новосибирска. Запись была опубликована в городском паблике «Инцидент Омск».

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