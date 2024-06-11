Опасный маневр. Омич слетал на вертолете за продуктами и привлек внимание прокуратуры

Напомним, что в начале июня над Омском были замечены вертолеты. Один из очевидцев успел запечатлеть их на видео, когда они пролетали над дорогой, ведущей из Омска в сторону Новосибирска. Запись была опубликована в городском паблике «Инцидент Омск».