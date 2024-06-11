Омичам рассказали о программе фестиваля сибирской культуры «Слетье» в Большеречье

В этом году гостей мероприятия ждет фестиваль мужских ремесел с участниками из разных регионов, конкурс урало-сибирской росписи «Дверь в традицию», мастер-классы и открытая площадка «Красят все». Кроме того, в рамках фестиваля пройдет концерт семейных фольклорных коллективов «Семейный круг».