gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В Большеречье в третий раз пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье»

Омичам рассказали о программе фестиваля сибирской культуры «Слетье» в Большеречье

11 июня 2024, 09:11
Фото: Музей-заповедник «Старина Сибирская»

В Большеречье в третий раз пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье»

Фестиваль сибирской культуры «Слетье» пройдет в Большеречье с 21 по 23 июня, гостей ждут мастер-классы, конкурс урало-сибирской росписи и другие развлечения.

Третий фестиваль сибирской культуры «Слетье» пройдет в Большеречье с 21 по 23 июня, площадкой для его проведения, традиционно, станет музей-заповедник «Старина Сибирская».

В этом году гостей мероприятия ждет фестиваль мужских ремесел с участниками из разных регионов, конкурс урало-сибирской росписи «Дверь в традицию», мастер-классы и открытая площадка «Красят все». Кроме того, в рамках фестиваля пройдет концерт семейных фольклорных коллективов «Семейный круг».

Будет открыта новая экспозиция — мастерового подворья на казачьей усадьбе, где посетителей познакомят со старинными ремеслами. Также не территории обустроят тематические площадки для гостей разного возраста.

Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Музей#Фестиваль#Новости#Фестивалье Слетье#Старина Сибирская#Фестиваль Старина Сибирская#Музей-заповедник
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омского депутата задержали и собирались арестовать после возвращения из зоны СВО
Сегодня, 09:54
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:29
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"