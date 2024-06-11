Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернулась

Напомним, ранее на трассе в Омской области произошло трагическое ДТП. Оно случилось в 5 км от села Ивановка. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего начался небольшой пожар. Судя по видеозаписи, удар был настолько сильным, что от легкового автомобиля почти ничего не осталось. К сожалению, водитель погиб.