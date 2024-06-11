Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернулась

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:45
В пресс-службе омской полиции сообщили, что сегодня утром в Шербакульском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Оказалось, что водитель иномарки Hyundai Solaris не справилась с управлением на 88-м километре автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Из-за этого машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате аварии погибли водитель автомобиля, 47-летняя женщина и ее пассажир, 72-летний пенсионер. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.
Напомним, ранее на трассе в Омской области произошло трагическое ДТП. Оно случилось в 5 км от села Ивановка. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего начался небольшой пожар. Судя по видеозаписи, удар был настолько сильным, что от легкового автомобиля почти ничего не осталось. К сожалению, водитель погиб.