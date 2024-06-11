gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

место ДТП

Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернулась

11 июня 2024, 06:35
Фото: УМВД России по Омкой области
место ДТП

На трассе под Омском двое человек погибли, вылетев на машине в болото

В полиции сообщили о ДТП в Шербакульском районе, в результате которого погибли два человека. Водитель иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением на 88-м километре автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что сегодня утром в Шербакульском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Оказалось, что водитель иномарки Hyundai Solaris не справилась с управлением на 88-м километре автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Из-за этого машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибли водитель автомобиля, 47-летняя женщина и ее пассажир, 72-летний пенсионер. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

Напомним, ранее на трассе в Омской области произошло трагическое ДТП. Оно случилось в 5 км от села Ивановка. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего начался небольшой пожар. Судя по видеозаписи, удар был настолько сильным, что от легкового автомобиля почти ничего не осталось. К сожалению, водитель погиб.

Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Отделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТПНе выдержал дистанцию. Омичка пострадала в массовом ДТП в центре города
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Погибли люди#Новости#Шербакульский район#Погибшие#Разбился#Смертельная авария#Разбилась машина#Разбился человек
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Сегодня, 03:21
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Сегодня, 05:54
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"