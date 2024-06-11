Налоговая ликвидировала «Сибирско-Уральского бройлера»

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Мясоперерабатывающую компанию «Сибирско-Уральский бройлер», зарегистрированную в Омске на 2-й Казахстанской улице, исключили, наконец, из единого государственного реестра юридических лиц. Город55 уже писал о том, что налоговики нашли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения об этой фирме. Теперь принято окончательное решение, и официальный статус «Бройлера» — «недействующая компания».
Напомним: ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализировалось на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». В 2023 году компания «Лион» из Читы добивалась в суде банкротства «Бройлера», но ее иск остался неудовлетворенным.