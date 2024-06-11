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«Сибирско-Уральский бройлер» официально стал «недействующей» компанией

Налоговая ликвидировала «Сибирско-Уральского бройлера»

11 июня 2024, 10:40
Фото: 1MI

«Сибирско-Уральский бройлер» официально стал «недействующей» компанией

Причиной ликвидации стали недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

Мясоперерабатывающую компанию «Сибирско-Уральский бройлер», зарегистрированную в Омске на 2-й Казахстанской улице, исключили, наконец, из единого государственного реестра юридических лиц. Город55 уже писал о том, что налоговики нашли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения об этой фирме. Теперь принято окончательное решение, и официальный статус «Бройлера» — «недействующая компания».

Напомним: ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализировалось на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». В 2023 году компания «Лион» из Читы добивалась в суде банкротства «Бройлера», но ее иск остался неудовлетворенным.

Суд отказался банкротить «Сибирско-Уральского бройлера»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм
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