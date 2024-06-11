Копить годами. Топ-5 регионов России, в которых цены на жилье растут быстрее всего

Исследование показало, что самые дорогие квартиры находятся в столице. Квадратный метр в московской новостройке стоит в среднем 387 тысяч рублей, а в старом фонде — 300 тысяч рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург с ценами на уровне 257 тысяч рублей и 195 тысяч рублей соответственно. Однако стоит учесть, что недвижимость в этих городах всегда была дорогой. При этом есть регионы, в которых цены растут не по дням, а по часам. Где это ощущается сильнее всего рассказали «Новые известия».