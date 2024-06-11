Копить годами. Топ-5 регионов России, в которых цены на жилье растут быстрее всего

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Исследование показало, что самые дорогие квартиры находятся в столице. Квадратный метр в московской новостройке стоит в среднем 387 тысяч рублей, а в старом фонде — 300 тысяч рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург с ценами на уровне 257 тысяч рублей и 195 тысяч рублей соответственно. Однако стоит учесть, что недвижимость в этих городах всегда была дорогой. При этом есть регионы, в которых цены растут не по дням, а по часам. Где это ощущается сильнее всего рассказали «Новые известия».
Топ регионов, в которых вторички подорожали наиболее ощутимо, открывает Алтайский край. Там квартиры в период с 2019 по 2024 годы выросли в цене на 283% (почти в 4 раза). Отмечается, что при таком росте цен Алтай находится на 64 месте среди всех регионов России по уровню благосостояния. На повышение цен сильно повлияло развитие туризма, из-за которого жилье превратилось в инструмент заработка.
Далее следует Дагестан, где квартиры с апреля 2019 года по апрель 2024 года подорожали на 179%, здесь свою роль также сыграл туризм. В прошлом году Махачкала стала лидером по подорожанию новостроек — они стали дороже на104%.
Быстро растущие цены на квартиры зафиксированы в Магаданской области. Недвижимость в регионе подорожала на 170%. Однако в этом случае такой показатель можно объяснить. Магадан является одним из самых благополучных с точки зрения доходов людей регионов России.
В Забайкальском крае квартиры подорожали на 159% за 5 лет. Этому есть свои причины: несмотря на экологические проблемы, которые могут вынудить уехать кого угодно, цены здесь растут из-за программы дальневосточной ипотеки. Она позволяет получить займ по ставке не более 2%. Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный размер займа на меленькие квартиры — 6 млн рублей, а на квартиры площадью более 60 кв. м — 9 млн рублей.
Уникальное отличие этой программы от других льготных ипотек в том, что жилье можно купить даже вторичное. В Магаданской области и на Чукотке — в любом месте, а в Забайкальском крае и остальных дальневосточных и арктических регионах — в сельской местности и в моногородах.
Пятым городом с наибольшим ростом цен на вторичное жилье стала Калмыкия, здесь повышение составило 157%. Здесь заметили интересную тенденцию: квартиры на вторичном рынке дороже новостроек. Этому есть объяснение: новых домов здесь немного, и квартиры в них раскупают на этапе котлована, соответственно, на рынке ничего не остается. Люди просто вынуждены искать квартиры на вторичке. А раз нет предложения, то начинают расти цены.