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В омской «Меге» провели эвакуацию из-за ложного срабатывания сигнализации

Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей

11 июня 2024, 11:17

В омской «Меге» провели эвакуацию из-за ложного срабатывания сигнализации

Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.

Сегодня днем в омской «Меге» прошла эвакуация посетителей, сообщения об этом появились в городских пабликах. К торговому центру приехали несколько пожарных машин, в здании работали спасатели.

В пресс-службе регионального МЧС Городу55 назвали причину эвакуации.

«Было ложное срабатывание сигнализации. Сотрудники подразделения пожарной охраны прибыли на место, проверили, признаков горения не обнаружено. Все хорошо», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что предыдущая эвакуация в «Меге» прошла 16 мая, тогда ее организовали в рамках плановых учений, омичей попросили покинуть помещение «по техническим причинам».

«Плановые учения»: в омском «ТЦ Мега» прошла эвакуация
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Эвакуация#Экстренная эвакуация#МЧС#Торговый центр#Торговля#Новости#Торговый комплекс#Торговые центры#МЕГА Омск#МЧС России
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