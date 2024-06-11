Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сегодня днем в омской «Меге» прошла эвакуация посетителей, сообщения об этом появились в городских пабликах. К торговому центру приехали несколько пожарных машин, в здании работали спасатели.
В пресс-службе регионального МЧС Городу55 назвали причину эвакуации.
«Было ложное срабатывание сигнализации. Сотрудники подразделения пожарной охраны прибыли на место, проверили, признаков горения не обнаружено. Все хорошо», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что предыдущая эвакуация в «Меге» прошла 16 мая, тогда ее организовали в рамках плановых учений, омичей попросили покинуть помещение «по техническим причинам».