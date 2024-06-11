Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела вандалов, испортивших памятник

По этому факту региональный следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), за ходом расследования проследит глава СК. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области представить доклад о ходе расследования дела.