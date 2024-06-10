Ждать обвала? Что будет происходить с рынком недвижимости в 2024 году

Эксперт рассказал, что будет происходить с рынком недвижимости в 2024 году

В 2024 году должно быть выдано около 1,4 млн ипотечных кредитов, их сумма оказалась на 30% меньше, чем было в прошлом году. Эксперт рассказал, может ли упасть выдача ипотеки и что это значит для тех, кто сейчас собирается покупать квартиру в кредит.