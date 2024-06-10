Ждать обвала? Что будет происходить с рынком недвижимости в 2024 году

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
За 2024 год должно быть выдано около 1,4 млн ипотечных кредитов, сумма которых равна 5 трлн рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее. Как такие изменения скажутся на рынке недвижимости и тех, кто сейчас собирается покупать квартиру в кредит. Рассказали «Новые известия».
В первые четыре месяца 2024 года были выданы кредиты на 1,518 трлн рублей. В 2023 году за этот же период показатель был на 17,5% больше. На ситуацию повлияли высокие цены на недвижимость и изменение условий выдачи льготной ипотеки.
В мае выдача ипотечных кредитов выросла на 18%, однако это не меняет общей картины: даже если спрос продолжит оставаться высоким, по итогам первого полугодия объем выдачи лишь немного превысит 2,5 трлн рублей. Девелоперы же уверены, что ситуация на рынке кардинально не поменяется и поводов для существенного снижения цен у них нет.
Зампред «Сбербанка» Анатолий Попов считает, что цены на квартиры в 2024 году снижаться не будут, объяснив это ростом зарплат граждан и, как итог, возможностью выплачивать кредит.
Стоит с особой осторожностью относиться к ипотеке без первоначального взноса, ведь, в таком случае, ежемесячные платежи резко возрастают. Так, например, если покупать квартиру за 10 млн рублей и выплатить первоначальный взнос в размере 30% по ставке 18,5% на 26 лет, то ежемесячный платеж составит 108 836 рублей. Если же брать такую квартиру без первоначального взноса, придется платить по 155 480 рублей.
Облегчать ипотечный кредит зампред Совета Федерации Инна Святенко предложила семьям, в которых появляются дети. Ее идея такова: за каждого рожденного ребенка списывается часть кредита, что позволит повысить демографию и привлечь внимание к самой ипотеке.