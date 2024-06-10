В ПМЭФ-2024 участвовали более 21 тысячи человек

Издание newsnn.ru пишет, что, по словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, в 2024 году участниками ПМЭФ стали 21 800 человек из 139 стран и территорий. Он отметил, что такое значительное присутствие многочисленных делегаций из иностранных государств и представителей бизнеса в очередной раз подтвердило, что речь не идет ни о какой международной изоляции Российской Федерации. Участниками форума стали представители стран, которые хотят развивать собственную экономику в парадигме справедливого и многополярного мира.