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В ПМЭФ-2024 участвовали более 21 тысячи человек

В ПМЭФ-2024 участвовали более 21 тысячи человек

10 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI
Петербургский международный экономический форум завершился в 27-й раз. Мероприятие в этом году собрало лидеров крупнейших компаний из России и других государств, представителей государственных структур, политического и научного сообщества.

В качестве информационного партнера форума выступил медиахолдинг 1MI.

Издание newsnn.ru пишет, что, по словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, в 2024 году участниками ПМЭФ стали 21 800 человек из 139 стран и территорий. Он отметил, что такое значительное присутствие многочисленных делегаций из иностранных государств и представителей бизнеса в очередной раз подтвердило, что речь не идет ни о какой международной изоляции Российской Федерации. Участниками форума стали представители стран, которые хотят развивать собственную экономику в парадигме справедливого и многополярного мира.

О свободе выбора политической и экономической ориентации различных мировых держав говорит и лозунг ПМЭФ-2024: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста», — сказал он.

В этом году основным трендом программы стала тема национального суверенитета в политическом, экономическом и культурном отношениях. В большинстве своем проведенные дискуссии затрагивали экономические приоритеты, пути торгового, технологического, научного и промышленного сотрудничества, финансовую культуру как двигатель экономического развития, цифровую электронную торговлю, банковские услуги, обеспечения глобальной продовольственной безопасности в свете экономических ограничений, наложенных странами коллективного Запада, и других областей, связанных с экономикой.

Участниками мероприятий в рамках ПМЭФ стали свыше 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая — 192 участника, Объединенных Арабских Эмиратов — 105, Зимбабве — 86, Республики Казахстан — 84, Индии — 80, Омана — 75.

По итогам работы форума было заключено 1073 соглашений, общая сумма которых составила 6 триллионов 492 миллиарда рублей (учтены договоры, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 с представителями иностранных компаний.

Главным событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин и главы иностранных государств: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

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