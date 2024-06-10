В омском Парке Победы появится еще один памятник

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки связан с появлением в Омске памятника погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участникам Великой Отечественной войны.
Согласно пояснительной записке, мемориал предлагается установить в Парке Победы. Инициатор проекта — общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны», финансирует его ООО «СтройТраст», проведение всех работ гарантирует ИП В. Ю. Шевченко.
«Целью установки памятника является воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия на территории города Омска, а также воспитание гордости за свою малую родину, за ее земляков», — говорится в пояснительной записке.
Комитет сможет только выдать рекомендацию: окончательное решение об установке памятника будет принято на пленарном заседании городского Совета.