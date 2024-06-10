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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Омским депутатам предложили установить в Парке Победы еще один памятник

В омском Парке Победы появится еще один памятник

10 июня 2024, 11:50
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили установить в Парке Победы еще один памятник

Мемориал должен увековечить память о погибших, пропавших без вести и умерших в госпиталях участниках Великой Отечественной войны.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки связан с появлением в Омске памятника погибшим, пропавшим без вести и умершим в госпиталях участникам Великой Отечественной войны.

Согласно пояснительной записке, мемориал предлагается установить в Парке Победы. Инициатор проекта — общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны», финансирует его ООО «СтройТраст», проведение всех работ гарантирует ИП В. Ю. Шевченко.

«Целью установки памятника является воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия на территории города Омска, а также воспитание гордости за свою малую родину, за ее земляков», — говорится в пояснительной записке.

Комитет сможет только выдать рекомендацию: окончательное решение об установке памятника будет принято на пленарном заседании городского Совета.

#Николай Эйхвальд#Омск#Памятники#Новости#Горсовет#Парк Победы
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