В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений

Заявки на снос были поданы в депарх в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года. Площадь участка составляет почти 53 тысячи квадратных метров. Территория относится к землям населенных пунктов. Участок разрешено использовать под крытые физкультурно-оздоровительные сооружения.