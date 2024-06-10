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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

От бывших складов осталась груда кирпичей

В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений

10 июня 2024, 10:22
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
От бывших складов осталась груда кирпичей
Разрешение на строительство на участке в администрации пока не выдавали.

В Омске на территории военных складов, расположенных на проспекте Маркса между остановками «Академия транспорта» и «Дом печати» снесли 28 капитальных строений. Об этом Городу55 сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии.

Заявки на снос были поданы в депарх в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года. Площадь участка составляет почти 53 тысячи квадратных метров. Территория относится к землям населенных пунктов. Участок разрешено использовать под крытые физкультурно-оздоровительные сооружения.

В настоящее время рабочие демонтировали старый забор, закрывавший военные склады. На месте возводят новую конструкцию.

Забор вдоль проспекта Маркса снеслиЗабор вдоль проспекта Маркса снесли
Забор вдоль проспекта Маркса снеслиЗабор вдоль проспекта Маркса снесли
Забор вдоль проспекта Маркса снесли
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В депархе добавили, что разрешение на строительство на данном участке пока никакой организации не выдавалось. Решения об изменении категории земель также не принимались.

В 2021 году предприниматель Михаил Попов выкупил данный участок у Минобороны на аукционе. Бизнесмен известен в Омске, как застройщик микрорайона «Пригородный».

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#Евгений Игишев#Омск#Снос#Забор#Департамент архитектуры и градостроительства#Омская мэрия
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