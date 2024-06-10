В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Омске на территории военных складов, расположенных на проспекте Маркса между остановками «Академия транспорта» и «Дом печати» снесли 28 капитальных строений. Об этом Городу55 сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии.
Заявки на снос были поданы в депарх в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года. Площадь участка составляет почти 53 тысячи квадратных метров. Территория относится к землям населенных пунктов. Участок разрешено использовать под крытые физкультурно-оздоровительные сооружения.
В настоящее время рабочие демонтировали старый забор, закрывавший военные склады. На месте возводят новую конструкцию.
В депархе добавили, что разрешение на строительство на данном участке пока никакой организации не выдавалось. Решения об изменении категории земель также не принимались.
В 2021 году предприниматель Михаил Попов выкупил данный участок у Минобороны на аукционе. Бизнесмен известен в Омске, как застройщик микрорайона «Пригородный».