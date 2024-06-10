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Posted Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

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В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок

10 июня 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омском районе за 40 миллионов продают участок под элитный коттеджный поселок

Территория площадью 9,45 га предназначена для размещения домов малоэтажной жилой застройки.

Для земельного участка площадью 94 536 кв. м, расположенного в Красноярке Омского района, ищут нового владельца. Продавец оценил землю в 40 млн рублей.

«Идеальное место для создания элитного коттеджного поселка! Предложение будет интересно застройщикам, инвесторам, которые с удовольствием нарежут целый поселок», — говорится в объявлении.
Выставленный на продажу участокВыставленный на продажу участок
Выставленный на продажу участок
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Участок расположен в курортной зоне на берегу Иртыша, вблизи различных санаториев и баз отдыха. Согласно данным публичной кадастровой карты, предназначены 9,45 га для размещения домов малоэтажной жилой застройки. Кстати, кадастровая стоимость участка составляет 20,7 млн рублей, то есть почти в два раза меньше, чем его продает владелец.

Напомним, что это не единственный участок, где в перспективе может появиться новый коттеджный поселок. Ранее Город55 рассказывал, что администрация Богославского сельского поселения выставила на торги землю площадью 160 075 «квадратов». Стартовая цене составляет 15,9 млн рублей.

На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Продажа#Застройщик#Земельный участок#Омский район#Новости#Коттеджный поселок
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