В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Для земельного участка площадью 94 536 кв. м, расположенного в Красноярке Омского района, ищут нового владельца. Продавец оценил землю в 40 млн рублей.
«Идеальное место для создания элитного коттеджного поселка! Предложение будет интересно застройщикам, инвесторам, которые с удовольствием нарежут целый поселок», — говорится в объявлении.
Участок расположен в курортной зоне на берегу Иртыша, вблизи различных санаториев и баз отдыха. Согласно данным публичной кадастровой карты, предназначены 9,45 га для размещения домов малоэтажной жилой застройки. Кстати, кадастровая стоимость участка составляет 20,7 млн рублей, то есть почти в два раза меньше, чем его продает владелец.
Напомним, что это не единственный участок, где в перспективе может появиться новый коттеджный поселок. Ранее Город55 рассказывал, что администрация Богославского сельского поселения выставила на торги землю площадью 160 075 «квадратов». Стартовая цене составляет 15,9 млн рублей.