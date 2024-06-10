В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок

Участок расположен в курортной зоне на берегу Иртыша, вблизи различных санаториев и баз отдыха. Согласно данным публичной кадастровой карты, предназначены 9,45 га для размещения домов малоэтажной жилой застройки. Кстати, кадастровая стоимость участка составляет 20,7 млн рублей, то есть почти в два раза меньше, чем его продает владелец.