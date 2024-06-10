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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

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Средняя предлагаемая зарплата в Омске за год выросла на треть

10 июня 2024, 06:22
Фото: 1MI
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В настоящее время ее размер составляет 52,9 тысяч рублей.

В Омской области средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 33% и составила 52,9 тысяч рублей. Такую цифру по итогам мая озвучили аналитики сайта по поиску вакансий HeadHunter. При этом в среднем по Сибири предлагаемая зарплата находится на уровне 60,5 тысяч рублей, а в стране — 64,8 тысяч рублей.

Омичам самые высокие зарплаты готовы платить в сферах Добыча сырья» (149 тысяч рублей, в среднем), «Сельское хозяйство» (148 тысяч рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (117,3 тысяч рублей), «Строительство, недвижимость» (103,7 тысяч рублей) и «Автомобильный бизнес» (90,8 тысяч рублей).

Средняя ожидаемая зарплата в регионе составляет 50 тысяч рублей. Запросы наиболее высоки у соискателей из сфер высшего менеджмента (около 100 тысяч рублей) и строительства (90 тысяч рублей).

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в оборонно-промышленном комплексе. В Омске в настоящее время на предприятиях ОПК открыты более полутора тысяч вакансий.

В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим
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#Евгений Игишев#Экономика#Транспорт#Недвижимость#Омская область#Сельское хозяйство#Строительство#Производство#Перевозки#Зарплата#Рынок труда#Соискатели#Логистика
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