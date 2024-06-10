Средняя предлагаемая зарплата в Омске за год выросла на треть

В Омской области средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 33% и составила 52,9 тысяч рублей. Такую цифру по итогам мая озвучили аналитики сайта по поиску вакансий HeadHunter. При этом в среднем по Сибири предлагаемая зарплата находится на уровне 60,5 тысяч рублей, а в стране — 64,8 тысяч рублей.