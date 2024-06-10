Победители научной конференции от Омского НПЗ получат работу на предприятии

Работы участников конференции были представлены в двух секциях: «Повышение надежности и эффективности ремонтов нефтеперерабатывающего производства» и «Модернизация основных производств нефтепереработки». Кроме того, молодые ученые предложили свои варианты оптимизации работы блока печей, модернизации компрессоров и множество других технических проектов, лучшие из которых были выбраны уже для публичной защиты. К слову, успехи исследователей оценивают действующие эксперты-технологи, механики и экологи Омского НПЗ. Ну, а идеи повышения технической эффективности предприятия, прошедшие строгий отбор, станут первой ступенью карьеры на предприятии.