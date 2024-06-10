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Победители научной конференции от Омского НПЗ получат работу на предприятии

Победители научной конференции от Омского НПЗ получат работу на предприятии

10 июня 2024, 10:36
Фото: Римма Злацовская
Омский нефтеперерабатывающий завод организовал научно-техническую конференцию «Молодой ученый» для выпускников вузов и колледжей. Большинство участников конференции будут трудоустроены, а некоторые из них уже даже проходят собеседования с руководством предприятия.

Научно-техническая конференция «Молодой ученый» — часть программы подготовки молодых кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», победители которой, будучи студентами выпускных курсов в своих учебных заведениях, получат предложения работы на самых современных установках Омского нефтеперерабатывающего завода.

«Омский НПЗ с 2011 года проводит научно-технические конференции для школьников, студентов и молодых специалистов. Мы последовательно инвестируем в обучение и техническую специализацию молодежи Омска. За этот период на Омский НПЗ было трудоустроено почти 500 выпускников вузов и ссузов. Считаю полезной для студентов возможность поработать над реальными инженерными проектами и получить обратную связь от экспертов предприятия. Важно, что многие участники конференции, а также других наших образовательных мероприятий впоследствии приходят работать на предприятие», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Работы участников конференции были представлены в двух секциях: «Повышение надежности и эффективности ремонтов нефтеперерабатывающего производства» и «Модернизация основных производств нефтепереработки». Кроме того, молодые ученые предложили свои варианты оптимизации работы блока печей, модернизации компрессоров и множество других технических проектов, лучшие из которых были выбраны уже для публичной защиты. К слову, успехи исследователей оценивают действующие эксперты-технологи, механики и экологи Омского НПЗ. Ну, а идеи повышения технической эффективности предприятия, прошедшие строгий отбор, станут первой ступенью карьеры на предприятии.

«Наши выпускники ценят сотрудничество с Омским НПЗ: это не только знакомство с реальными производственными процессами, но и возможность устроиться на крупнейшее предприятие отрасли. Научно-техническая конференция помогает студентам осмыслить итоги практики с научной точки зрения, применить полученные знания, проявить аналитические способности. Кроме того, это уникальная возможность для ребят пообщаться с руководителями производств, получить от них рекомендации», — рассказала директор Университетского химико-механического колледжа Татьяна Соснова.

Напомним, что комплексная программа подготовки кадрового резерва «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» реализуется предприятием совместно с 13 учебными заведениями Омска, обеспечивая ежегодное проведение различных образовательных мероприятий, в которых регулярно принимает участие свыше 800 обучающихся.

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#Илья Скобин#Образование#Работа#Омск#Выпускники#Новости#Нефтепереработка#Трудоустройство#Омский НПЗ#Вузы#Руководители#Карьера#Практика#Колледжи
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