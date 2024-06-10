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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В Омске временно изменятся три трамвайных маршрута из-за ремонта путей

Из-за ремонта путей в Амурском поселке омские трамваи временно изменят схему движения

10 июня 2024, 09:39
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В Омске временно изменятся три трамвайных маршрута из-за ремонта путей

Из-за капремонта путей в Амурском поселке временно изменится схема движения трамваев №1, 4 и 7, об этом омичей предупредил мэр города Сергей Шелест.

В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за этого у вагонов, которые заканчивают маршрут в Амурском поселке, временно изменится схема движения.

Так, с 20:30 10 июня до 05:30 11 июня трамваи №1, 4, 7 будут завершать маршрут на остановке «Улица 11-я Ремесленная». Такие же корректировки будут действовать с 20:30 13 июня до 05:30 14 июня.

Напомним, что с недавнего времени на двух перекрестках левобережья изменился режим работы светофоров.

Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Капитальный ремонт#Дорожный ремонт#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Ремонтные работы#Трамвайные пути#Трамваи
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