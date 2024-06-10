Из-за ремонта путей в Амурском поселке омские трамваи временно изменят схему движения

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за этого у вагонов, которые заканчивают маршрут в Амурском поселке, временно изменится схема движения.
Так, с 20:30 10 июня до 05:30 11 июня трамваи №1, 4, 7 будут завершать маршрут на остановке «Улица 11-я Ремесленная». Такие же корректировки будут действовать с 20:30 13 июня до 05:30 14 июня.
Напомним, что с недавнего времени на двух перекрестках левобережья изменился режим работы светофоров.