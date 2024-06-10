Илья Фридман забрал у жены большую часть одной из ее фирм

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В обществе с ограниченной ответственностью «Центр на Маяковского», зарегистрированном в Омске, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь у предпринимательницы остались только 27,83%. Остальные 72,17% перешли к ООО «Красный квадрат», единственным учредителем которого является Илья Фридман.
«Центр на Маяковского» специализируется на «покупке и продаже собственного недвижимого имущества». Им управляет Александр Афонин, который руководит также фирмами «Остров сокровищ», «Штиль», «Омгражданпроект», «Евразия-Лидер» и все тот же «Красный квадрат». Все эти компании принадлежат Илье Фридману. Жена предпринимателя Наталья Фридман является учредителем фирм «50/60», «Санаторий Евромед», «Сибирские мотели», «Люклер».