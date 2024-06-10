Илья Фридман забрал у жены большую часть одной из ее фирм

В обществе с ограниченной ответственностью «Центр на Маяковского», зарегистрированном в Омске, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь у предпринимательницы остались только 27,83%. Остальные 72,17% перешли к ООО «Красный квадрат», единственным учредителем которого является Илья Фридман.