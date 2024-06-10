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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Наталья Фридман передала мужу большую часть УК одной из своих компаний

Илья Фридман забрал у жены большую часть одной из ее фирм

10 июня 2024, 11:14
Фото: пресс-служба «Евромед»

Наталья Фридман передала мужу большую часть УК одной из своих компаний

72% «Центра на Маяковского» теперь принадлежат «Красному квадрату».

В обществе с ограниченной ответственностью «Центр на Маяковского», зарегистрированном в Омске, изменилась структура собственности. До недавних пор весь уставный капитал этой фирмы принадлежал Наталье Фридман, но теперь у предпринимательницы остались только 27,83%. Остальные 72,17% перешли к ООО «Красный квадрат», единственным учредителем которого является Илья Фридман.

«Центр на Маяковского» специализируется на «покупке и продаже собственного недвижимого имущества». Им управляет Александр Афонин, который руководит также фирмами «Остров сокровищ», «Штиль», «Омгражданпроект», «Евразия-Лидер» и все тот же «Красный квадрат». Все эти компании принадлежат Илье Фридману. Жена предпринимателя Наталья Фридман является учредителем фирм «50/60», «Санаторий Евромед», «Сибирские мотели», «Люклер».

Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Наталья Фридман#Переход доли
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