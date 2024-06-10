Грация и пластика: в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:01
В конце минувшей недели в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике Evgeniya Cup 2024, названный так в честь двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. В соревнованиях приняли участие десятки спортсменок из России Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Словении, Сербии.
Открылся турнир 7 июня. В первый день на гимнастический ковер вышли совсем юные участницы. Для них Evgeniya Cup 2024 –важный шаг на пути к новым победам. Турнир вновь помогает проводить бренд высокотехнологичного топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть».
Абсолютной чемпионкой среди юниорок стала омичка Ульяна Янус. Гимнастка победила в многоборье и отличилась в отдельных видах программы. На ее счету две золотые и две серебряные медали.
«Не все удалось реализовать, но выступления были без грубых ошибок. В целом довольна, тренер сделала замечания, но тоже довольна», — рассказала Ульяна. — «Большего всего волновалась на первом виде, потом чувствовала себя увереннее. Старт очень серьезный, ответственный, мне понравилось. Выступать в G-Drive Арене — большая честь».
Поддержка трибун — важная составляющая победы. Болельщики скандировали имя Ульяны во время ее выступлений.
«За меня пришла поболеть семья и девочки, которые занимаются со мной в центре. Из спортсменок мне очень нравится Лала Крамаренко, Маша Борисова. На них я стараюсь равняться. Все, наверно, хотят стать олимпийскими чемпионами, к этому нужно стремиться и идти. Время покажет», — поделилась спортивными планами юная гимнастка.
Еще одна омичка Варвара Баранова завоевала «серебро» в упражнении с лентой. Гимнастка выросла в спортивной семье: мама Ольга — тренер спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, папа Константин — хоккеист, чемпион России сезона-2003/2024 в составе омского «Авангарда». Варвара участвует в Evgeniya Cup третий год подряд.
«Я сегодня выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами, лентой. Каждая программа уникальна для меня. На трибунах сегодня была моя семья, мои сокомандницы, мои друзья. Даже учителя пришли поболеть», — поделилась гимнастка. — «Мои любимые гимнастки — Яна Батыршина, Евгения Канаева. Они поздравили меня с серебром. Моя цель — получить мастера спорта международного класса.»
Варвара тренируется шесть дней в неделю по несколько часов. Элементы отработаны так, что даже большая площадка G-Drive Арены волнения не вызывает.
«Сложно не было. Меня поддерживали. Выступала в удовольствие и слышала как с трибуны кричали: Варя, давай!» — рассказала гимнастка.
Главный болельщик Вари — мама Ольга. Она рассказала о секрете воспитания спортсменов.
«Нужно, чтобы после тренировок оставалось хорошее настроение. Если что-то не получилось, то уходить нельзя. Нужно доработать, и душа будет спокойна. На первом месте — развитие волевых качеств. Сегодня болею также за подругу Вари Ульяну Янус и за других девочек. Серебро отметим домашним чаепитием. Времени на празднования не так много, но когда получается, это здорово», — рассказала Ольга Баранова.
Елена Арайс более 40 лет тренирует гимнасток. Относится к юным спортсменкам, как с собственным детям.
«Всегда такое отношение. Особенно, когда были первые девочки-спортсменки. Ира Чащина была как родная, как ребеночек. Конечно, когда дети на соревнованиях, мы переживаем, чтобы они были сыты, чтобы отдохнули, вовремя спать легли. Они все, как родные. Неудачи у спортсменок бывают, это тоже опыт. Делаем выводы. Родители влияют на воспитание спортсменов. Когда деток к нам приводят, мы всегда говорим родителям, что нужно хвалить, а не ругать», — рассказала Елена Арайс.
Одной из воспитанниц тренера была Евгения Канаева.
«Когда Женя была маленькой, ее невозможно было выпроводить из зала. Всегда была трудолюбивая. Женя всегда смотрела на других девочек и училась, перенимала все самое лучшее», — вспоминает тренер. — «Каждый день нужно себя немного преодолевать. Сделать лучше, чем вчера. Девчонки ответственно подходят к соревнованиям, чтобы хорошо выступить и не подвести тренера.»
Елена Арайс отметила удобство площадки для проведения турнира.
«Очень красиво. G-Drive Арена огромная, но при этом уютная. По отзывам гостей, все великолепно. Здорово, что спортсменки выступают для большой аудитории. Хорошо, что бизнес поддерживает, потому что финансы никто не отменял. Также приятно, что наши спортсменки получают сертификаты денежные. Это способствует развитию спорта в регионе.
Всего в соревнованиях участвовали около 130 спортсменов. Победительниц награждала хозяйка турнира Евгения Канаева.
«Я горжусь, что местом проведения международного турнира по художественной гимнастике снова стал Омск — город, который дал старт моей спортивной карьере. И как здорово, что благодаря открытию G-Drive Арены теперь мы можем реализовывать крупные международные турниры тут — наравне с Питером и Москвой. Для гимнасток очень важно иметь возможность выступать на одной из лучших арен страны. И нам ценно, что есть такие бренды, как G-Drive, которые понимают значимость развития спорта и помогают нам на нашем пути!» — поделилась Евгения.