Грация и пластика: в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике

Открылся турнир 7 июня. В первый день на гимнастический ковер вышли совсем юные участницы. Для них Evgeniya Cup 2024 –важный шаг на пути к новым победам. Турнир вновь помогает проводить бренд высокотехнологичного топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть».