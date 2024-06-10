Фридманы объединили свои заправки с «Евромедом»

В бизнес-империи Фридманов прошла очередная реорганизация. Город55 уже писал о том, что участники двух обществ с ограниченной ответственностью, «Санаторий „Евромед“» и «Управление АЗС», одобрили слияние этих фирм. Теперь объединение стало свершившимся фактом: «Евромед» присоединился к «Управлению».