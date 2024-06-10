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Updated Сегодня, 05:13

Омский санаторий «Евромед» объединили с заправками Фридманов

Фридманы объединили свои заправки с «Евромедом»

10 июня 2024, 05:11
Фото: Ирина Губарева

Омский санаторий «Евромед» объединили с заправками Фридманов

Новая компания почти на 100% принадлежит Илье Фридману — самому юному представителю предпринимательской семьи.

В бизнес-империи Фридманов прошла очередная реорганизация. Город55 уже писал о том, что участники двух обществ с ограниченной ответственностью, «Санаторий „Евромед“» и «Управление АЗС», одобрили слияние этих фирм. Теперь объединение стало свершившимся фактом: «Евромед» присоединился к «Управлению».

Уставный капитал «Евромеда» полностью принадлежит Илье Фридману. Учредителями второй фирмы являются тот же Фридман (его доля сейчас составляет 99,9%) и зарегистрированная в Калининграде компания «Аданимов Трейдинг Лимитед» (0,099%).

«Управление АЗС» занимается продажей моторного топлива. Стоит отметить, что «деятельности санитарно-курортных организаций» в списке разрешенных видов экономической деятельности нет.

Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Слияние фирм
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