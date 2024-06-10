Фридманы объединили свои заправки с «Евромедом»

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В бизнес-империи Фридманов прошла очередная реорганизация. Город55 уже писал о том, что участники двух обществ с ограниченной ответственностью, «Санаторий „Евромед“» и «Управление АЗС», одобрили слияние этих фирм. Теперь объединение стало свершившимся фактом: «Евромед» присоединился к «Управлению».
Уставный капитал «Евромеда» полностью принадлежит Илье Фридману. Учредителями второй фирмы являются тот же Фридман (его доля сейчас составляет 99,9%) и зарегистрированная в Калининграде компания «Аданимов Трейдинг Лимитед» (0,099%).
«Управление АЗС» занимается продажей моторного топлива. Стоит отметить, что «деятельности санитарно-курортных организаций» в списке разрешенных видов экономической деятельности нет.