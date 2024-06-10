Еще несколько штрихов. В Омске впервые за 20 лет включили фонтан у библиотеки Пушкина

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Сегодня, 10 июня, в пробном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушника, о запуске объекта в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
Градоначальник отметил, что фонтан почти готов к постоянной эксплуатации, осталось доделать лишь несколько технических штрихов.
Напомним, что восстановить фонтан, который не работал около 20 лет, планируют ко Дню города. Первый пробный запуск в начале мая прошел неудачно и закончился подтоплением подвала библиотеки.