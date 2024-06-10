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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Омске впервые за 20 лет включили фонтан у библиотеки им. Пушкина

Еще несколько штрихов. В Омске впервые за 20 лет включили фонтан у библиотеки Пушкина

10 июня 2024, 11:25
Фото: 1MI

В Омске впервые за 20 лет включили фонтан у библиотеки им. Пушкина

О пробном запуске фонтана рассказал мэр города Сергей Шелест, по словам градоначальника, скоро объект будет полностью готов к использованию.

Сегодня, 10 июня, в пробном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушника, о запуске объекта в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Градоначальник отметил, что фонтан почти готов к постоянной эксплуатации, осталось доделать лишь несколько технических штрихов.

Напомним, что восстановить фонтан, который не работал около 20 лет, планируют ко Дню города. Первый пробный запуск в начале мая прошел неудачно и закончился подтоплением подвала библиотеки.

Видео: Соцсети Сергея Шелеста
20 лет стоял без дела. Фонтан у омской библиотеки Пушкина запустят ко Дню города
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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Библиотека#Новости#Фонтан#Фонтаны#Библиотека им. А.С. Пушкина#Городские фонтаны#Ремонт фонтана
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