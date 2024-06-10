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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

На левобережье Омска изменился режим работы двух светофоров

Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров

10 июня 2024, 09:18
Фото: 1MI

На левобережье Омска изменился режим работы двух светофоров

Об изменениях в работе светофоров рассказал мэр города Сергей Шелест, корректировки внесены для улучшения пропускной способности перекрестков на улице Волгоградской.

На Левом берегу Омска изменился режим работы двух светофоров. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Корректировки коснулись светофорных объектов на улице Волгоградской и были необходимы для улучшения пропускной способности.

Теперь светофоры на перекрестках улицы Волгоградской с бульваром Архитекторов и выездом от СТЦ «МЕГА», работают в трех режимах: днем и ночью — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром — с 06:00 до 09:00; вечером — с 17:00 по 20:00.

В первые дни работы светофоров по новым правилам специалиста департамента транспорта выявили сокращение времени проезда через перекрестки с 12 минут для легкового и 20 минут для общественного транспорта, до 6 и 12 минут соответственно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Светофор#Дорожные знаки#Новости#Дорожники#Перекресток#Дорожное движение#Светофоры#Дорожная развязка
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