Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров

Теперь светофоры на перекрестках улицы Волгоградской с бульваром Архитекторов и выездом от СТЦ «МЕГА», работают в трех режимах: днем и ночью — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром — с 06:00 до 09:00; вечером — с 17:00 по 20:00.