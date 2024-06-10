Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На Левом берегу Омска изменился режим работы двух светофоров. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Корректировки коснулись светофорных объектов на улице Волгоградской и были необходимы для улучшения пропускной способности.
Теперь светофоры на перекрестках улицы Волгоградской с бульваром Архитекторов и выездом от СТЦ «МЕГА», работают в трех режимах: днем и ночью — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром — с 06:00 до 09:00; вечером — с 17:00 по 20:00.
В первые дни работы светофоров по новым правилам специалиста департамента транспорта выявили сокращение времени проезда через перекрестки с 12 минут для легкового и 20 минут для общественного транспорта, до 6 и 12 минут соответственно.