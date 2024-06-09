Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури

Posted 9 июня, 08:34
Published 9 июня, 08:34
Modified 9 июня, 10:30
Updated 9 июня, 10:30
По информации, предоставленной специалистами Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований и солнечно-земной физики, в скором времени горожане могут почувствовать на себе последствия особенно сильного магнитного возмущения — бури среднего класса, классифицируемой специалистами как «G2».
Магнитосферная активность начнет нарастать во второй половине дня 10 июня: первые повышения значений воздействия прогнозируются на 15:00 часов. Своего пика буря достигнет ближе к полуночи, после чего колебания пойдут на спад. Полностью магнитный фон стабилизируется к полудню 11 июня.
Напомним, магнитные бури могут являться причиной дискомфорта и недомогания у многих горожан. Как правило, частыми проблемами в условиях повышенного магнитного воздействия на организм человека, являются головные боли, слабость, скачки артериального давления.
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