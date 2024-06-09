В рамках ПМЭФ-2024 прошло выступление Молодежного хора Исаакиевского собора

Хор состоит из представителей молодежи — юношей и девушек 18 — 35 лет. Менее чем за три года они успели выступить на ведущих российских площадках, а также принять участие во всероссийских фестивалях и международных конкурсах. Хор поет во время богослужений, которые проходят в Исаакиевском соборе.