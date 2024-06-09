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В рамках ПМЭФ-2024 прошло выступление Молодежного хора Исаакиевского собора

В рамках ПМЭФ-2024 прошло выступление Молодежного хора Исаакиевского собора

9 июня 2024, 09:31
Молодежный хор Исаакиевского собора выступил перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мероприятие прошло в рамках молодежного дня ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс и группы компаний «Райт Аутдор Медиа», которая выступает стратегическим мультимедиапартнером ПМЭФ-2024.

Напомним: хор был основан 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Коллектив под управлением Ларисы Христич исполняет произведения духовного содержания, а также классику, современные и народные музыкальные композиции, пишет 56orb.ru.

Хор состоит из представителей молодежи — юношей и девушек 18 — 35 лет. Менее чем за три года они успели выступить на ведущих российских площадках, а также принять участие во всероссийских фестивалях и международных конкурсах. Хор поет во время богослужений, которые проходят в Исаакиевском соборе.

Формирование нравственного кода происходит именно через молодое поколение, и выступление Молодежного хора именно в молодежный день форума можно считать символичным. На это обратил внимание представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа». Он поблагодарил Фонд Росконгресс за предоставленную хору возможность быть услышанным и сопричастным общей повестке государства.

Информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI.

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