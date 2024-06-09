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иллюстрация

Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева

9 июня 2024, 11:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Московский суд изберет меру пресечения для директора Омского ООО «Кедр» Толчева

Череда задержаний Омских чиновников и депутатов продолжается: по последним данным, перед судом предстанет директор ООО «Кедр» — Игорь Толчев.

По информации портала «NGS.55», задержан бизнесмен Игорь Толчев, являющийся директором ООО «Кедр». Его задержание связывают с уголовным делом, возбужденным в отношении депутатов Дмитрия Саханя и Дмитрия Павлова.

Кроме того, на портале городских судов Москвы появилась запись о назначении на 10 июня заседания, в ходе которого Игорю Толчеву будет избрана мера пресечения на период следственных действий. Мужчину обвиняют по аналогичной другим задержанным статье — в мошенничестве, совершенном в группе или же в особо крупных размерах.

Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании Дмитрия Саханя и Дмитрия Павлова. Примечательно, что все фигуранты уголовных дел, так или иначе связаны с «Омскими кабельными сетями», учредителем которых является Дмитрий Павлов.

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