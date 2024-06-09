Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По информации портала «NGS.55», задержан бизнесмен Игорь Толчев, являющийся директором ООО «Кедр». Его задержание связывают с уголовным делом, возбужденным в отношении депутатов Дмитрия Саханя и Дмитрия Павлова.
Кроме того, на портале городских судов Москвы появилась запись о назначении на 10 июня заседания, в ходе которого Игорю Толчеву будет избрана мера пресечения на период следственных действий. Мужчину обвиняют по аналогичной другим задержанным статье — в мошенничестве, совершенном в группе или же в особо крупных размерах.
Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании Дмитрия Саханя и Дмитрия Павлова. Примечательно, что все фигуранты уголовных дел, так или иначе связаны с «Омскими кабельными сетями», учредителем которых является Дмитрий Павлов.