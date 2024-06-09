Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева

Кроме того, на портале городских судов Москвы появилась запись о назначении на 10 июня заседания, в ходе которого Игорю Толчеву будет избрана мера пресечения на период следственных действий. Мужчину обвиняют по аналогичной другим задержанным статье — в мошенничестве, совершенном в группе или же в особо крупных размерах.