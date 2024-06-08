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Posted Сегодня, 04:53

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уровень воды в реке

Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты

8 июня 2024, 04:53
Фото: Т-г канал Виталия Хоценко
уровень воды в реке

В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили по 10 тысяч руб

Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составил 863 см. Это на 4 см меньше, чем было зафиксировано вчера. В реке Ишим у села Орехово уровень воды составил 1276 см. По сравнению со вчерашним днем он снизился на 11 см. Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления омичей на выплату.

Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима составил 863 сантиметра, что на 4 сантиметра меньше, чем накануне. Уровень воды в реке Ишим у села Орехово составил 1276 сантиметров, снизившись на 11 сантиметров. Об этом рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Также губернатор уточнил, что на данный момент единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 1041 житель Усть-Ишимского района. Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления от омичей.

Ранее Город55 сообщал, что Омскую область заливают сильные ливни. По словам местных жителей, к вечеру вода начала понемногу спадать, но утром уровень воды значительно повысился после очередного мощного дождя. Огороды омичей оказались затоплены настолько, что пройти на них можно только в резиновых сапогах.

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