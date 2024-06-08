Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Сегодня утром уровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима составил 863 сантиметра, что на 4 сантиметра меньше, чем накануне. Уровень воды в реке Ишим у села Орехово составил 1276 сантиметров, снизившись на 11 сантиметров. Об этом рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Также губернатор уточнил, что на данный момент единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 1041 житель Усть-Ишимского района. Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления от омичей.
Ранее Город55 сообщал, что Омскую область заливают сильные ливни. По словам местных жителей, к вечеру вода начала понемногу спадать, но утром уровень воды значительно повысился после очередного мощного дождя. Огороды омичей оказались затоплены настолько, что пройти на них можно только в резиновых сапогах.