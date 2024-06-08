Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты

В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили по 10 тысяч руб

Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составил 863 см. Это на 4 см меньше, чем было зафиксировано вчера. В реке Ишим у села Орехово уровень воды составил 1276 см. По сравнению со вчерашним днем он снизился на 11 см. Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления омичей на выплату.