Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»

В омской «Меге» закрывается последний магазин сети «Инсити»

В Омске в ТЦ «Мега» закрывается последний магазин Incity. В магазине сейчас проходит акция: все товары можно приобрести со скидкой 90%. Судя по фото, в магазине уже опустели почти все полки. Возможно, теперь Incity закроют раньше, чем планировали.