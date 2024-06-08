Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Омске закрывается последний магазин Incity, который находился в торговом центре «Мега». Сейчас в магазине проходит финальная распродажа, где можно приобрести одежду, обувь и аксессуары со скидкой 90%.
В социальных сетях представители магазина предупредили омичей о закрытии программы лояльности. Они сообщили, что с 1 июня бонусы начисляться не будут.
«К сожалению, наша программа лояльности закрывается. Чтобы ваши накопленные бонусы не пропали, оплачивайте свои покупки накопленными бонусами до конца августа в наших розничных магазинах. Бонусы автоматически сгорят 31 августа 2024 года», — написали в официальном паблике магазина.
Судя по фото, тотальная распродажа в магазине подходит к концу. Основная часть полок уже опустела. Возможно, теперь магазин закроет свои двери раньше, чем планировалось.
Напомним, что ранее в «Меге» открылся первый магазин Lamoda Sport. Его площадь составляет 478 квадратных метров. В магазине представлены товары известных спортивных брендов, а также эксклюзивные модели.