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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:42

магазин Incity в ТЦ «Мега»

Тотальная распродажа. В омской «Меге» закроют последний сетевой магазин «Инсити»

8 июня 2024, 09:10
Фото: gorod55.ru
магазин Incity в ТЦ «Мега»

В омской «Меге» закрывается последний магазин сети «Инсити»

В Омске в ТЦ «Мега» закрывается последний магазин Incity. В магазине сейчас проходит акция: все товары можно приобрести со скидкой 90%. Судя по фото, в магазине уже опустели почти все полки. Возможно, теперь Incity закроют раньше, чем планировали.

В Омске закрывается последний магазин Incity, который находился в торговом центре «Мега». Сейчас в магазине проходит финальная распродажа, где можно приобрести одежду, обувь и аксессуары со скидкой 90%.

В социальных сетях представители магазина предупредили омичей о закрытии программы лояльности. Они сообщили, что с 1 июня бонусы начисляться не будут.

«К сожалению, наша программа лояльности закрывается. Чтобы ваши накопленные бонусы не пропали, оплачивайте свои покупки накопленными бонусами до конца августа в наших розничных магазинах. Бонусы автоматически сгорят 31 августа 2024 года», — написали в официальном паблике магазина.
магазин Incity в ТЦ «Мега»магазин Incity в ТЦ «Мега»
магазин Incity в ТЦ «Мега»магазин Incity в ТЦ «Мега»
магазин Incity в ТЦ «Мега»
Фото: gorod55.ru

Судя по фото, тотальная распродажа в магазине подходит к концу. Основная часть полок уже опустела. Возможно, теперь магазин закроет свои двери раньше, чем планировалось.

Напомним, что ранее в «Меге» открылся первый магазин Lamoda Sport. Его площадь составляет 478 квадратных метров. В магазине представлены товары известных спортивных брендов, а также эксклюзивные модели.

В омской «Меге» открылся первый магазин «Lamoda Sport»
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