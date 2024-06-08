С понедельника в Омске перекроют ряд улиц для ремонта теплосетей. Публикуем их список

Напомним, что в следующее воскресенье с 6 до 11 часов полностью перекроют движение для всех видов транспорта на участках улиц 19-я и 20-я Линии от улицы Лермонтова до улицы 10-летия Октября. Кроме того, с 5:30 до 11 часов утра также будет запрещена парковка на территории, прилегающей к Соборной мечети. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по Центральному административному округу.