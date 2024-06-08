С понедельника в Омске перекроют ряд улиц для ремонта теплосетей. Публикуем их список

Posted 8 июня, 12:35
Published 8 июня, 12:35
Modified 8 июня, 12:40
Updated 8 июня, 12:40
Жителей Омска предупредили о временном перекрытии движения транспорта на некоторых улицах города. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях. Ограничения будут действовать с 10 июня по 15 октября.
Как сообщили в городской администрации, работы будут проводить специалисты «Омских распределительных тепловых сетей». На этот период перекроют следующие улицы:
Напомним, что в следующее воскресенье с 6 до 11 часов полностью перекроют движение для всех видов транспорта на участках улиц 19-я и 20-я Линии от улицы Лермонтова до улицы 10-летия Октября. Кроме того, с 5:30 до 11 часов утра также будет запрещена парковка на территории, прилегающей к Соборной мечети. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по Центральному административному округу.
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