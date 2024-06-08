РЭО и «Акрон Холдинг» создадут объект по утилизации в Самарской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, пояснил, что отходы электроники и электротехники содержат множество как полезных, так и опасных компонентов. Этот факт требует особого подхода к сбору, обработке и утилизации таких отходов. В связи с этим РЭО и «Акрон Холдинг» заключили соглашение с Самарской областью, целью которого является создание целой инфраструктуры для обращения с ОЭЭО, подытожил Буцаев, пишет inkazan.ru
«Подписанное трехстороннее соглашение станет существенным вкладом в сохранение окружающей среды, позволит создать рабочие места и увеличить налоговую базу бюджета региона. Будем сопровождать проект, совместно работать над его успешной реализацией», — отметил Вячеслав Федорищев.
Также обсуждается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники. Создание этого объекта гарантирует дополнительные рабочие места в регионе. Павел Морозов, в свою очередь, напомнил, что считает Самарскую область ключевым регионом, где началась история создания и развития «Акрон Холдинга». В связи с этим Морозов выразил уверенность, что строительство нового перерабатывающего предприятия окажется важным шагом в устойчивом развитии области. Он подчеркнул, что совместный проект станет новым примером успешного сотрудничества государства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды и развития экономики. На большинстве предприятий холдинга реализуется принцип замкнутого цикла производства, позволяющий использовать отходы в качестве сырья для новой продукции. Для реализации этого проекта в Самарской области потребуется решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники, подвел итог Павел Морозов.