РЭО и «Акрон Холдинг» создадут объект по утилизации в Самарской области

Также обсуждается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники. Создание этого объекта гарантирует дополнительные рабочие места в регионе. Павел Морозов, в свою очередь, напомнил, что считает Самарскую область ключевым регионом, где началась история создания и развития «Акрон Холдинга». В связи с этим Морозов выразил уверенность, что строительство нового перерабатывающего предприятия окажется важным шагом в устойчивом развитии области. Он подчеркнул, что совместный проект станет новым примером успешного сотрудничества государства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды и развития экономики. На большинстве предприятий холдинга реализуется принцип замкнутого цикла производства, позволяющий использовать отходы в качестве сырья для новой продукции. Для реализации этого проекта в Самарской области потребуется решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники, подвел итог Павел Морозов.