На любой вкус. Как выбрать идеальное платье на школьный выпускной в 2024 году

Второе фото — более лаконичные образы, но при этом не менее привлекательные. Черное минималистичное платье идеально подойдет для торжества. При желании аутфит можно дополнить пиджаком, накинутым на плечи, и парой-тройкой аксессуаров. Вариант с голубой объемной блузкой и белыми брюками подойдет для любителей экспериментов. Такой образ, безусловно, не останется без внимания, а его обладательница — без комплиментов.