gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Иллюстрация

На любой вкус. Как выбрать идеальное платье на школьный выпускной в 2024 году

8 июня 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

На любой вкус: где в Омске найти идеальное платье на школьный выпускной

Совсем скоро в школах по всей России пройдут выпускные вечера, в этот день каждый 11-классник хочет выглядеть идеально. Как подобрать идеальный образ — в материале Города55.

Выпускной вечер — важное событие в жизни каждого школьника. Безусловно, оно требует тщательной подготовки: одиннадцатиклассникам и родителям предстоит выбрать место проведения праздника, тонкости шоу-программы и, конечно, наряд. И если первые два пункта отложить «на потом» вряд ли получится, то выбор образа часто происходит в последний момент.

В этом году выпускные вечера в Омской области пройдут 25 июня. Сейчас школьники продолжают сдавать ЕГЭ, ближайшие экзамены состоятся 8 и 11 июня — первой пройдет устная часть по иностранным языкам, далее — биология, история и письменная часть по английскому, испанскому, китайскому, немецкому и французскому.

Когда сдавать ЕГЭ в 2024 году в Омской области: подробное расписание и результаты
Узнать подробнее

Когда экзамены почти сданы, а до праздника осталось меньше месяца, стоит задуматься о подборе образа, если ранее на это не было времени. В магазинах представлено множество нарядов на любой вкус, от платьев принцесс до минимализма и брючных костюмов.

И первый, и второй вариант можно встретить в торговых центрах города. Для любительниц яркого и привлекающего внимание подойдут образы, представленные на первом фото. Это может быть костюм в красно-белых тонах с необычным акцентом — золотыми туфлями и сияющим аксессуаром, или платье в пол, к которому предстоит подобрать дополнение на свой вкус.

Второе фото — более лаконичные образы, но при этом не менее привлекательные. Черное минималистичное платье идеально подойдет для торжества. При желании аутфит можно дополнить пиджаком, накинутым на плечи, и парой-тройкой аксессуаров. Вариант с голубой объемной блузкой и белыми брюками подойдет для любителей экспериментов. Такой образ, безусловно, не останется без внимания, а его обладательница — без комплиментов.

Образ для любительниц яркого и привлекающего вниманиеОбраз для любительниц яркого и привлекающего внимание
Более лаконичные образы, но при этом не менее привлекательныеБолее лаконичные образы, но при этом не менее привлекательные
Образ для любительниц яркого и привлекающего внимание
Фото: Mango

Не нужно далеко ходить, чтобы выбрать подходящие аксессуары. Они, как правило, представлены на соседствующих с манекенами витринах, поэтому сразу попадаются на глаза. Вот некоторые из дополнений, которые могут придать образу необычный вид и сделать его целостным:

На витрине можно найти уже готовые комплектыНа витрине можно найти уже готовые комплекты
Сумки и обувь - основные аксессуары, которые могут украсить образСумки и обувь - основные аксессуары, которые могут украсить образ
На витрине можно найти уже готовые комплекты
Фото: Mango

Еще несколько интересных нарядов, но уже в другом стиле. Первый — идеальный вариант для «воздушного» и по-настоящему летнего образа. Особая деталь этого платья — черный бант, который создает акцент и расширяет разнообразие подходящих под аутфит аксессуаров.

Далее — костюм из атласной юбки и пиджака, украшенного перьями на рукавах. Белоснежные образы не теряют своей актуальности при выборе наряда на любой праздник, выпускной вечер — не исключение.

Особая деталь этого платья — черный бантОсобая деталь этого платья — черный бант
Костюм из атласной юбки и пиджакаКостюм из атласной юбки и пиджака
Особая деталь этого платья — черный бант
Фото: lichi

Для любительниц сияния подойдут следующие наряды. Далекие от классических выпускных образов, они подчеркнут яркость их обладательницы и точно привлекут к себе внимание. Дополнения к ним могут быть такими же блестящими, либо отличаться минимализмом, что, в этом случае, станет акцентом.

Фото: befree

Если же тратить время на шоппинг не очень хочется, а красивый образ все же необходим, стоит заглянуть на онлайн-площадки, где наряды продают с рук. Из очевидных плюсов — экономия времени и возможность договориться о цене напрямую с владельцем вещи.

Также простор в выборе доступен в интернет-магазинах, о вариантах образов, которые там можно найти, мы рассказывали здесь.

Фото: avito.ru

Ранее Город55 писал о формате проведения выпускных вечеров в Омской области.

Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Выпускники#Новости#Выпускной#Образ на выпускной#Выпускник#Образ#Образ на праздник#Наряд#Наряды#Выпускной 2024
Подпишитесь
Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя
Вчера, 12:48
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
Вчера, 07:09
Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
Сегодня, 04:14
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
Вчера, 13:03
Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты
Сегодня, 04:53
"