На любой вкус. Как выбрать идеальное платье на школьный выпускной в 2024 году

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Выпускной вечер — важное событие в жизни каждого школьника. Безусловно, оно требует тщательной подготовки: одиннадцатиклассникам и родителям предстоит выбрать место проведения праздника, тонкости шоу-программы и, конечно, наряд. И если первые два пункта отложить «на потом» вряд ли получится, то выбор образа часто происходит в последний момент.
В этом году выпускные вечера в Омской области пройдут 25 июня. Сейчас школьники продолжают сдавать ЕГЭ, ближайшие экзамены состоятся 8 и 11 июня — первой пройдет устная часть по иностранным языкам, далее — биология, история и письменная часть по английскому, испанскому, китайскому, немецкому и французскому.
Когда экзамены почти сданы, а до праздника осталось меньше месяца, стоит задуматься о подборе образа, если ранее на это не было времени. В магазинах представлено множество нарядов на любой вкус, от платьев принцесс до минимализма и брючных костюмов.
И первый, и второй вариант можно встретить в торговых центрах города. Для любительниц яркого и привлекающего внимание подойдут образы, представленные на первом фото. Это может быть костюм в красно-белых тонах с необычным акцентом — золотыми туфлями и сияющим аксессуаром, или платье в пол, к которому предстоит подобрать дополнение на свой вкус.
Второе фото — более лаконичные образы, но при этом не менее привлекательные. Черное минималистичное платье идеально подойдет для торжества. При желании аутфит можно дополнить пиджаком, накинутым на плечи, и парой-тройкой аксессуаров. Вариант с голубой объемной блузкой и белыми брюками подойдет для любителей экспериментов. Такой образ, безусловно, не останется без внимания, а его обладательница — без комплиментов.
Не нужно далеко ходить, чтобы выбрать подходящие аксессуары. Они, как правило, представлены на соседствующих с манекенами витринах, поэтому сразу попадаются на глаза. Вот некоторые из дополнений, которые могут придать образу необычный вид и сделать его целостным:
Еще несколько интересных нарядов, но уже в другом стиле. Первый — идеальный вариант для «воздушного» и по-настоящему летнего образа. Особая деталь этого платья — черный бант, который создает акцент и расширяет разнообразие подходящих под аутфит аксессуаров.
Далее — костюм из атласной юбки и пиджака, украшенного перьями на рукавах. Белоснежные образы не теряют своей актуальности при выборе наряда на любой праздник, выпускной вечер — не исключение.
Для любительниц сияния подойдут следующие наряды. Далекие от классических выпускных образов, они подчеркнут яркость их обладательницы и точно привлекут к себе внимание. Дополнения к ним могут быть такими же блестящими, либо отличаться минимализмом, что, в этом случае, станет акцентом.
Если же тратить время на шоппинг не очень хочется, а красивый образ все же необходим, стоит заглянуть на онлайн-площадки, где наряды продают с рук. Из очевидных плюсов — экономия времени и возможность договориться о цене напрямую с владельцем вещи.
Также простор в выборе доступен в интернет-магазинах, о вариантах образов, которые там можно найти, мы рассказывали здесь.
Ранее Город55 писал о формате проведения выпускных вечеров в Омской области.