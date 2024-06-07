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Updated Сегодня, 03:30

иллюстрация

В Омском муниципальном районе в 2023 году отремонтировали 35 учреждений культуры

7 июня 2024, 03:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Кроме того, в клубах, детских школах искусств и библиотеках появилось все необходимое: от сценических костюмов и оборудования до книг и музыкальных инструментов.

Как стало известно из доклада Маргариты Васильевой, возглавляющей районное Управление культуры, 2023 финансовый год стал годом обновления материально-технической базы культурных пространств всего района. К тому же, хоть предстоит сделать еще многое, определенные результаты уже есть — многие учреждения этой отрасли стали работать гораздо эффективнее.

Как было оглашено на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета муниципалитета в 2023 году, финансирование отрасли культуры в районе можно считать достойным и своевременным — иначе многие проекты, реализуемые Управлением и требующие усилия многих людей, могли бы сорваться. Однако этого не произошло — статистика культурных мероприятий района впечатляет как уровнями, так и цифрами.

Например, в течение отчетного периода многие коллективы и солисты, занимающиеся своим творчеством в регионе, приняли участие более чем в 11 всероссийских, 14 международных, 8 межрегиональных и более 20 областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. И разумеется, это еще не все результаты, но достичь их без заботы о тех местах, где жители района могут творить — просто бы не получилось.

Для того чтобы отремонтировать объекты культуры, из бюджета района было выделено 20,7 миллиона рублей — причем большая часть средств исключительно муниципальные (около 11,5 млн руб). Эти деньги и были применены на ремонт двух десятков клубов, 8 библиотек, и 7 музыкальных школ. Кроме того, еще один филиал районной ДШИ прошел капитальный ремонт: строители привели в порядок полы и систему отопления.

Ну, а на настоящий момент культурная сфера всего района насчитывает 54 клуба, чуть меньше — 53 единицы, библиотек и 10 отделений детской школы искусств (3 из них — выездные классы). Также для нужд жителей района работает больше десятка киноустановок, 11 внестационарных библиотечных пунктов и 26 мобильных библиотек.

Кроме того, как отметила Маргарита Васильева, работа «творцов» стала комфортнее: в 2023 году было специально выделено 15,1 млн рублей, на которые было приобретено все необходимое в деятельности учреждений культуры: ткани, костюмы, обувь, световое и музыкальное оборудование, а также музыкальные инструменты.

Напомним, ранее в администрации района огласили результаты работы в сфере ЖКХ за 2023 год: дополнительное финансирование позволило запустить в эксплуатацию несколько водоочистных станций, обновить теплотехнические агрегаты и обустроить новые площадки для ТКО.

Подводя итоги. Омский муниципальный район отчитался о модернизации ЖКХ
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#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Омск#Финансирование#Бюджет#Мероприятия#Новости#Библиотеки#Муниципальный район#Конкурсы#Учреждения культуры
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