В Омском муниципальном районе в 2023 году отремонтировали 35 учреждений культуры

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Как стало известно из доклада Маргариты Васильевой, возглавляющей районное Управление культуры, 2023 финансовый год стал годом обновления материально-технической базы культурных пространств всего района. К тому же, хоть предстоит сделать еще многое, определенные результаты уже есть — многие учреждения этой отрасли стали работать гораздо эффективнее.
Как было оглашено на публичных слушаниях, посвященных исполнению бюджета муниципалитета в 2023 году, финансирование отрасли культуры в районе можно считать достойным и своевременным — иначе многие проекты, реализуемые Управлением и требующие усилия многих людей, могли бы сорваться. Однако этого не произошло — статистика культурных мероприятий района впечатляет как уровнями, так и цифрами.
Например, в течение отчетного периода многие коллективы и солисты, занимающиеся своим творчеством в регионе, приняли участие более чем в 11 всероссийских, 14 международных, 8 межрегиональных и более 20 областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. И разумеется, это еще не все результаты, но достичь их без заботы о тех местах, где жители района могут творить — просто бы не получилось.
Для того чтобы отремонтировать объекты культуры, из бюджета района было выделено 20,7 миллиона рублей — причем большая часть средств исключительно муниципальные (около 11,5 млн руб). Эти деньги и были применены на ремонт двух десятков клубов, 8 библиотек, и 7 музыкальных школ. Кроме того, еще один филиал районной ДШИ прошел капитальный ремонт: строители привели в порядок полы и систему отопления.
Ну, а на настоящий момент культурная сфера всего района насчитывает 54 клуба, чуть меньше — 53 единицы, библиотек и 10 отделений детской школы искусств (3 из них — выездные классы). Также для нужд жителей района работает больше десятка киноустановок, 11 внестационарных библиотечных пунктов и 26 мобильных библиотек.
Кроме того, как отметила Маргарита Васильева, работа «творцов» стала комфортнее: в 2023 году было специально выделено 15,1 млн рублей, на которые было приобретено все необходимое в деятельности учреждений культуры: ткани, костюмы, обувь, световое и музыкальное оборудование, а также музыкальные инструменты.
Напомним, ранее в администрации района огласили результаты работы в сфере ЖКХ за 2023 год: дополнительное финансирование позволило запустить в эксплуатацию несколько водоочистных станций, обновить теплотехнические агрегаты и обустроить новые площадки для ТКО.