В Омском муниципальном районе в 2023 году отремонтировали 35 учреждений культуры

Например, в течение отчетного периода многие коллективы и солисты, занимающиеся своим творчеством в регионе, приняли участие более чем в 11 всероссийских, 14 международных, 8 межрегиональных и более 20 областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. И разумеется, это еще не все результаты, но достичь их без заботы о тех местах, где жители района могут творить — просто бы не получилось.