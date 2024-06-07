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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Омске изменилась схема движения на популярном перекрестке

В Ленинском округе Омска изменилась схема движения на популярном перекрестке

7 июня 2024, 11:24
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В Омске изменилась схема движения на популярном перекрестке

Мэр города Сергей Шелест предупредил омичей, что на пересечении улиц Иртышская набережная, Рождественского и 25 лет Октября изменилась схема движения транспорта.

Об изменении схемы движения на пересечении улиц Иртышская набережная, Рождественского и 25 лет Октября рассказал мэр города Сергей Шелест. Теперь светофор на участке будет работать в четырех фазах.

В первой фазе транспорт может ехать прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворачивать на улицу Рожественского и совершать разворот. Во второй фазе разрешается движение прямо по Иртышской набережной в сторону улицы 25 лет Октября. В третьей фазе можно ехать налево и направо с улицы Рождественского. Четвертая фаза — пешеходная.

Также отмечается, что при движении с улицы 25 лет Октября с первой полосы можно ехать прямо и направо, а со второй — только прямо.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Транспортная развязка#Новости#Перекресток#Схема движения#Дорожное движение#Транспортная сеть#Схема проезда
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