В Ленинском округе Омска изменилась схема движения на популярном перекрестке

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Об изменении схемы движения на пересечении улиц Иртышская набережная, Рождественского и 25 лет Октября рассказал мэр города Сергей Шелест. Теперь светофор на участке будет работать в четырех фазах.
В первой фазе транспорт может ехать прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворачивать на улицу Рожественского и совершать разворот. Во второй фазе разрешается движение прямо по Иртышской набережной в сторону улицы 25 лет Октября. В третьей фазе можно ехать налево и направо с улицы Рождественского. Четвертая фаза — пешеходная.
Также отмечается, что при движении с улицы 25 лет Октября с первой полосы можно ехать прямо и направо, а со второй — только прямо.