В Ленинском округе Омска изменилась схема движения на популярном перекрестке

В первой фазе транспорт может ехать прямо в направлении улицы 25 лет Октября, поворачивать на улицу Рожественского и совершать разворот. Во второй фазе разрешается движение прямо по Иртышской набережной в сторону улицы 25 лет Октября. В третьей фазе можно ехать налево и направо с улицы Рождественского. Четвертая фаза — пешеходная.