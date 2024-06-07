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Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли детей во время пожара в жилом доме

7 июня 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли детей во время пожара

Награждение жителей микрорайона Входной прошло на пожарно-технической выставке, жильцы одного из домов спасли двух детей, которые остались один на один с пламенем в квартире.

Жители пятиэтажки в микрорайоне Входной общими усилиями спасли детей, которые оказались один на один с огнем в квартире. Пожар произошел 17 мая, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В момент начала пожара дети, братья двух и шести лет, были в квартире одни, они начали звать на помощь, их крики услышали соседи. Мальчики вышли на балкон, в квартире же разгоралось пламя.

Эту картину увидели соседи и не растерялись. Одна из омичек принесла из дома палатку, ее растянули под окном квартиры совместно с другими участниками «операции по спасению». Благодаря грамотным действиям соседей, старший ребенок с трудом поднял своего брата и сбросил вниз на растянутую палатку, после спрыгнул сам. Дети не пострадали. В этот момент к месту происшествия приехали пожарные подразделения, спасатели эвакуировали из дома двух жильцов, еще десять покинули строение самостоятельно.

За решительные и своевременные действия главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков вручил спасителям благодарственные письма и пожарные извещатели.

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