Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли детей во время пожара в жилом доме

Эту картину увидели соседи и не растерялись. Одна из омичек принесла из дома палатку, ее растянули под окном квартиры совместно с другими участниками «операции по спасению». Благодаря грамотным действиям соседей, старший ребенок с трудом поднял своего брата и сбросил вниз на растянутую палатку, после спрыгнул сам. Дети не пострадали. В этот момент к месту происшествия приехали пожарные подразделения, спасатели эвакуировали из дома двух жильцов, еще десять покинули строение самостоятельно.