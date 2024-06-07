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Posted 7 июня, 08:52

Published 7 июня, 08:52

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

СОГАЗ внедрил российское ПО для прогнозирования рисков

СОГАЗ внедрил российское ПО для прогнозирования рисков

7 июня 2024, 08:52
Фото: 1MI
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KTuUE
В рамках импортозамещения зарубежного программного обеспечения СОГАЗ перешел на решение ООО «Синкретис» для математического моделирования экономических процессов.

СОГАЗ внедрил российское программное обеспечение MathSync от компании «Синкретис», с помощью которого можно производить вероятностное моделирование страховых рисков. Также ПО позволяет анализировать состав страхового портфеля, строить треугольники развития убытков, рассчитывать стоимость перестрахования и оценивать потребности в капитале.

Решение MathSync внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и является полностью импортонезависимым.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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