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Updated Сегодня, 06:36

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Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки

7 июня 2024, 06:30
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Часть акватории Оми рядом с омской баней отдают в аренду на 18 лет и 2 месяца

Начальная цена по договору о передаче прав на использование акватории составляет меньше 20 тысяч рублей.

Минприроды объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории левого берега Оми площадью 0,0014 кв. м. Речь идет о части акватории вблизи улицы 14-я Линия и банно-гостиничного комплекса «Жар-птица».

Частному лицу готовы передать территорию на ближайшие 18 лет и 2 месяца. Площадь водосборного бассейна составляет 52 600 «квадратов».

Схема размещения сдаваемого в аренду участка акваторииСхема размещения сдаваемого в аренду участка акватории
Схема размещения сдаваемого в аренду участка акватории
Фото: ГИС Торги

К будущему арендатору предъявляются традиционные требования о регулярном наблюдении за состоянием водной артерии, предоставлении ежеквартальных отчетов о фактических параметрах водопользования, проведении водоохранных мероприятий.

В акватории, согласно договору водопользования, можно будет разместить плавательные средства или, например, организовать пляж. Стартовая цена договора составит менее 20 тысяч рублей. Арендатора акватории в Центральном округе рассчитывают определить 18 июля.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Минприроды#Аренда#Торги#Новости#Река#Омь#Акватория
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