Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Минприроды объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории левого берега Оми площадью 0,0014 кв. м. Речь идет о части акватории вблизи улицы 14-я Линия и банно-гостиничного комплекса «Жар-птица».
Частному лицу готовы передать территорию на ближайшие 18 лет и 2 месяца. Площадь водосборного бассейна составляет 52 600 «квадратов».
К будущему арендатору предъявляются традиционные требования о регулярном наблюдении за состоянием водной артерии, предоставлении ежеквартальных отчетов о фактических параметрах водопользования, проведении водоохранных мероприятий.
В акватории, согласно договору водопользования, можно будет разместить плавательные средства или, например, организовать пляж. Стартовая цена договора составит менее 20 тысяч рублей. Арендатора акватории в Центральном округе рассчитывают определить 18 июля.