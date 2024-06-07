Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки

Posted 7 июня, 06:30
Published 7 июня, 06:30
Modified 7 июня, 06:36
Updated 7 июня, 06:36
Минприроды объявило торги на приобретение права заключения договора водопользования акватории левого берега Оми площадью 0,0014 кв. м. Речь идет о части акватории вблизи улицы 14-я Линия и банно-гостиничного комплекса «Жар-птица».
Частному лицу готовы передать территорию на ближайшие 18 лет и 2 месяца. Площадь водосборного бассейна составляет 52 600 «квадратов».
К будущему арендатору предъявляются традиционные требования о регулярном наблюдении за состоянием водной артерии, предоставлении ежеквартальных отчетов о фактических параметрах водопользования, проведении водоохранных мероприятий.
В акватории, согласно договору водопользования, можно будет разместить плавательные средства или, например, организовать пляж. Стартовая цена договора составит менее 20 тысяч рублей. Арендатора акватории в Центральном округе рассчитывают определить 18 июля.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]