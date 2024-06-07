РЭО, Сбер и Псковская область договорились о совместной работе

Михаил Ведерников обратил внимание, что с запуском нового объекта все мусорные полигоны на территории области будут закрыты и рекультивированы. Губернатор назвал обращение с ТКО сложной сферой почти для всех регионов России. Соглашение, заключенное с РЭО и Сбером, направлено на реализацию инвестпроекта по строительству КПО в Псковской области в рамках федерального проекта.