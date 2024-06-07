РЭО, Сбер и Псковская область договорились о совместной работе

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Документ подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Псковской области будут развивать отраслевую инфраструктуру. Благодаря запуску новых объектов регион сможет достичь необходимых показателей по обработке отходов. В соответствии с соглашением, РЭО будет поддерживать проект. Гендиректор РЭО также отметил, что сейчас строительство объекта находится в активной фазе. Генподрядчик проекта — дочерняя организация РЭО «Экоцифра».
Сотрудничество предусматривает расширение доступа к финансированию крупных инвестпроектов по развитию отраслевой инфраструктуры в Псковской области.
Александр Ведяхин подчеркнул заинтересованность псковского правительства и РЭО в создании устойчивой системы обращения с отходами в регионе. По плану сортировке должно подлежать 100% ТКО, а количество отправляемых на захоронение отходов должно неуклонно снижаться. Сбер готов рассмотреть вариант финансирования проектов в сфере ТКО. Результатом сотрудничества должно стать улучшение экологической обстановки в Псковской области и в стране в целом, подытожил представитель Сбербанка.
Михаил Ведерников обратил внимание, что с запуском нового объекта все мусорные полигоны на территории области будут закрыты и рекультивированы. Губернатор назвал обращение с ТКО сложной сферой почти для всех регионов России. Соглашение, заключенное с РЭО и Сбером, направлено на реализацию инвестпроекта по строительству КПО в Псковской области в рамках федерального проекта.
Напомним, РЭО выступает экологическим партнером ПМЭФ-2024, который проходит в Санкт-Петербурге 5 — 8 июня.