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РЭО и «Акрон Холдинг» создадут завод по утилизации ОЭЭО в Нижегородской области

РЭО и «Акрон Холдинг» создадут завод по утилизации ОЭЭО в Нижегородской области

7 июня 2024, 15:52
Фото: 1MI
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Документ подписан на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня, пишет newsnn.ru.

Как отметил Денис Буцаев, система сбора и утилизации отходов, в том числе электроники, необходима для извлечения вторсырья и формирования в стране экономики замкнутого цикла. Он подчеркнул, что утилизация ОЭЭО требует более тщательного подхода и профессионализма из-за их многокомпонентности. Согласно достигнутым договоренностям стороны начнут совместно создавать комплексную инфраструктуру по обращению с такими отходами в области.

Отмечается, что строительство предприятий для целей утилизации ОЭЭО отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Кроме того, в области появятся новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

Глава региона Глеб Никитин рассказал, что в их регионе образуется 34 тысячи тонн отходов электроники в год, а крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов нет. Запуск нового объекта поможет перерабатывать до половины отходов, образующихся в регионе, а также часть ОЭЭО из соседней Мордовии.

Предполагаемая производительность нового объекта — до 36 тысяч тонн в год, инвестиции в проект могут составить 1,2–1,6 миллиарда рублей.

Как отметил Павел Морозов, приятно работать с регионом, который проявляет высокую заинтересованность в сфере совершенствования системы обращения с отходами. Он выразил уверенность в том, что новое предприятие поможет достичь региону показателей нацпроекта «Экология».

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