РЭО и «Акрон Холдинг» создадут завод по утилизации ОЭЭО в Нижегородской области

Как отметил Денис Буцаев, система сбора и утилизации отходов, в том числе электроники, необходима для извлечения вторсырья и формирования в стране экономики замкнутого цикла. Он подчеркнул, что утилизация ОЭЭО требует более тщательного подхода и профессионализма из-за их многокомпонентности. Согласно достигнутым договоренностям стороны начнут совместно создавать комплексную инфраструктуру по обращению с такими отходами в области.