Прививка обязательна: профессор Альтштейн обозначил проблему с корью

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По итогам 2023 года в Российской Федерации корью болели 12 тыс человек, а за первые четыре месяца 2024 года уже у более 6 тыс жителей страны диагностировали данную болезнь. Большинство пациентов с корью — это дети до пяти лет. Как выяснилось подавляющая часть ребят (75%) была не вакцинирована. Также большинство (99%) не получили вторую дозу против кори.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что прививка защищает от возможного поражения мозга. Пускай человек своими силами справился с болезнью, вирус остается в организме навсегда и может дать о себе знать много лет спустя.
По мнению профессора, вакцинироваться против кори нужно обязательно, это серьезный недуг. Первую прививку делают ребенку около года, вторую — в пять-шесть лет. После этого человек считается защищенным на 10-15 лет. К вспышкам болезни приводят антивакцинные настроения, считает Альтштейн.
«Что касается осложнений, то коревая вакцина дает незначительные осложнения. Это одна из довольно редких вакцин, где тяжелых осложнений, которые могут привести к смерти, практически нет», — рассказал эксперт «Новым Известиям».
По мнению Альтштейна, прививка против кори должна быть обязательной. Он отмечает, что пока на свете не существовало вакцины, умирали миллионы детей. Родителям следует обратить внимание на этот факт, позаботиться о здоровье малыша и воспользоваться вакциной, которая защитит ребенка на долгие годы.