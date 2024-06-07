Прививка обязательна: профессор Альтштейн обозначил проблему с корью

По итогам 2023 года в Российской Федерации корью болели 12 тыс человек, а за первые четыре месяца 2024 года уже у более 6 тыс жителей страны диагностировали данную болезнь. Большинство пациентов с корью — это дети до пяти лет. Как выяснилось подавляющая часть ребят (75%) была не вакцинирована. Также большинство (99%) не получили вторую дозу против кори.