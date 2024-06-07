Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Сегодня Виталий Хоценко поделился информацией о текущей ситуации с паводком в Омской области. Так, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 867 см, что на 4 см меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово понизился на 11 см и достиг отметки в 1287 см.
Также губернатор уточнил, что пока остаются подтопленными 386 домов. В тех домовладениях, откуда вода уже уходит, проводятся работы по просушке и дезинфекции. Все службы работают в активном режиме. Жителям населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, предоставляется вся необходимая помощь и поддержка.
Напомним, что накануне в Омской области были добавлены новые населенные пункты, пострадавшие от паводка, в границы зоны чрезвычайной ситуации. Это было сделано на основании распоряжения, подписанного Виталием Хоценко 4 июня.
Помимо деревень и сел Усть-Ишимского и Тевризского районов, пострадавшими от паводка признали дома в Тарском и Муромцевском районах. В Таре это улицы Гоголя, Казанская, Пушкина, Комсомольская, в Муромцево — Лермонтова, Степная. Жители новых пунктов могут претендовать на компенсацию за ущерб.