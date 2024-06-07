gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

уровень воды в Иртыше

Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать

7 июня 2024, 02:55
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды в Иртыше

Уровень воды в реках Иртыш и Ишим в Омской области продолжил снижаться

Виталий Хоценко сообщил, что в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим уровень воды составляет 867 см, что на 4 см меньше, чем вчера. В реке Ишим в районе села Орехово — 1287 см, что на 11 см меньше. Подтопленными остаются 386 домов. Работы по просушке и дезинфекции продолжаются.

Сегодня Виталий Хоценко поделился информацией о текущей ситуации с паводком в Омской области. Так, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 867 см, что на 4 см меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово понизился на 11 см и достиг отметки в 1287 см.

Также губернатор уточнил, что пока остаются подтопленными 386 домов. В тех домовладениях, откуда вода уже уходит, проводятся работы по просушке и дезинфекции. Все службы работают в активном режиме. Жителям населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, предоставляется вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, что накануне в Омской области были добавлены новые населенные пункты, пострадавшие от паводка, в границы зоны чрезвычайной ситуации. Это было сделано на основании распоряжения, подписанного Виталием Хоценко 4 июня.

Помимо деревень и сел Усть-Ишимского и Тевризского районов, пострадавшими от паводка признали дома в Тарском и Муромцевском районах. В Таре это улицы Гоголя, Казанская, Пушкина, Комсомольская, в Муромцево — Лермонтова, Степная. Жители новых пунктов могут претендовать на компенсацию за ущерб.

Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметровВода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра-5 и -13 см. В Омской области продолжилось снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Паводок#МЧС#Иртыш#Помощь#Новости#Поддержка#Усть-Ишим#Подтопление#Затопление#Ишим#Дома#Затопление Усть-Ишима#Орехово#Просушка#Дезинфекция#Службы
Подпишитесь
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
Сегодня, 05:20
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
Вчера, 05:45
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
Сегодня, 03:35
По самой высокой цене. Новое здание для омских судей спроектирует фирма из Хабаровска
Сегодня, 04:38
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"