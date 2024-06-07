Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать

Сегодня Виталий Хоценко поделился информацией о текущей ситуации с паводком в Омской области. Так, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 867 см, что на 4 см меньше, чем вчера. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово понизился на 11 см и достиг отметки в 1287 см.