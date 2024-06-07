По самой высокой цене. Новое здание для омских судей спроектирует фирма из Хабаровска

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Омский минстрой выбрал подрядчика для проектирования здания для размещения судебных участков мировых судей, которое должно появиться на бульваре Архитекторов. Заявки на участие в аукционе поступили от трех компаний, и победителем ведомство выбрало участника, предложившего самую высокую цену.
Подряд получило общество с ограниченной ответственностью «Энпик проект» из Хабаровска. Контракт стоимостью 11,1 млн рублей (это на 1,55 млн меньше начальной цены) с компанией заключили 7 июня.
По условиям договора, проект здания для мировых судей следует разработать до 30 апреля 2025 года. Под здание, предназначенное для 226 сотрудников и рассчитанное на 1000 посетителей в день, отвели участок площадью 23 058 «квадратов» напротив «Меги». Каким новое здание будет по этажности, нужно определить в процессе работы над проектом.
Отметим, что «Энпик проект», получивший контракт, зарегистрировали в 2015 году. Владеют ООО Анастасия и Василий Козыревы. В прошлом году чистая прибыль фирмы выросла до 38,4 млн рублей. У компании Козыревых есть опыт проектирования социальных и не только объектов для заказчиков из различных городов России.