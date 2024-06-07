По самой высокой цене. Новое здание для омских судей спроектирует фирма из Хабаровска

По условиям договора, проект здания для мировых судей следует разработать до 30 апреля 2025 года. Под здание, предназначенное для 226 сотрудников и рассчитанное на 1000 посетителей в день, отвели участок площадью 23 058 «квадратов» напротив «Меги». Каким новое здание будет по этажности, нужно определить в процессе работы над проектом.