gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Переломный момент: когда день летнего солнцестояния в 2024 году

Переломный момент: когда день летнего солнцестояния в 2024 году

7 июня 2024, 11:44
Фото: gorod55.ru
В конце июня наступит день летнего солнцестояния. Когда его ждать и что происходит в это особенное время? Подробности — в материале Города55.

Что такое день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния оказывается самым длинным в году в Северном полушарии. В Южном же наступает самый короткий день, когда отмечается начало астрономической зимы.

День летнего солнцестояния в 2024 году будет в четверг, 20 июня. Оно продлится с 23:50 до 00:00 по московскому времени. Астрономическое явление случается дважды в год — летом и зимой. Солнце достигает самой высокой или самой низкой точки на небе в полдень. В холодный период на территории Северного полушария событие происходит в декабре. Это время характеризуется самой длинной ночью.

История дня летнего солнцестояния

Этот праздник отмечают в разных уголках мира. Он еще известен как Лита или Купала. Для древних цивилизаций задержка светила на небе была символом плодородия, обновления всего живого и жизненной силы.

Фото: gorod55.ru

Традиции дня летнего солнцестояния

В Финляндии его называют Юханнус (Иванов день). Местные жители сделали его национальным праздником. Обычно в этот день они жгут костры, танцуют и поют песни на природе. В Швеции называют Мидсоммар (Midsommar). Шведы организуют пикники, танцы и поют. Миттсоммерфест (Mittsommerfest) — день летнего солнцестояния в Германии. Помимо музыки и танцев немцы поддерживают традицию украшать дома и улицы цветами и зеленью.

Ну, а у славян праздник назывался Купало или Иван Купала. Считалось, что в этот день природа достигает пика своего расцвета, а вода и огонь приобретают особую силу. Поэтому многие обряды были связаны с водой и огнем. Например, было принято прыгать через костер, купаться в реках и озерах, собирать целебные травы.

Индийцы верят, что день летнего солнцестояния (Санкранти) благоволит к началу новых дел и проектов. А в Китае праздник (Дуаньу Цзе или Фестиваль драконьих лодок) связывают с древним мифом о поэте Цюй Юане, который утонул в реке. Чтобы почтить его память, люди устраивают гонки на лодках и едят цзунцзы — блюдо из клейкого риса с начинкой.

Исполнение желаний

По словам астрологов, что день летнего солнцестояния — самый энергетически сильный. Он идеален для загадывания желаний. Можете составить целый список или же сосредоточиться на одной, но самой заветной мечте, рассказывают эксперты. В эти сутки можно получить толчок для выхода на качественно новый уровень в своей жизни — и в финансах, и в карьере, и в любых других сферах.

Россияне увидят невероятный звездопад этим летом
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Наука#Праздники#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Солнцестояние
Подпишитесь
Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя
Сегодня, 12:48
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
Сегодня, 07:09
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
Сегодня, 03:35
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
Сегодня, 13:03
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
Сегодня, 02:55
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"