Переломный момент: когда день летнего солнцестояния в 2024 году

По словам астрологов, что день летнего солнцестояния — самый энергетически сильный. Он идеален для загадывания желаний. Можете составить целый список или же сосредоточиться на одной, но самой заветной мечте, рассказывают эксперты. В эти сутки можно получить толчок для выхода на качественно новый уровень в своей жизни — и в финансах, и в карьере, и в любых других сферах.