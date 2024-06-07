Переломный момент: когда день летнего солнцестояния в 2024 году

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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День летнего солнцестояния оказывается самым длинным в году в Северном полушарии. В Южном же наступает самый короткий день, когда отмечается начало астрономической зимы.
День летнего солнцестояния в 2024 году будет в четверг, 20 июня. Оно продлится с 23:50 до 00:00 по московскому времени. Астрономическое явление случается дважды в год — летом и зимой. Солнце достигает самой высокой или самой низкой точки на небе в полдень. В холодный период на территории Северного полушария событие происходит в декабре. Это время характеризуется самой длинной ночью.
Этот праздник отмечают в разных уголках мира. Он еще известен как Лита или Купала. Для древних цивилизаций задержка светила на небе была символом плодородия, обновления всего живого и жизненной силы.
В Финляндии его называют Юханнус (Иванов день). Местные жители сделали его национальным праздником. Обычно в этот день они жгут костры, танцуют и поют песни на природе. В Швеции называют Мидсоммар (Midsommar). Шведы организуют пикники, танцы и поют. Миттсоммерфест (Mittsommerfest) — день летнего солнцестояния в Германии. Помимо музыки и танцев немцы поддерживают традицию украшать дома и улицы цветами и зеленью.
Ну, а у славян праздник назывался Купало или Иван Купала. Считалось, что в этот день природа достигает пика своего расцвета, а вода и огонь приобретают особую силу. Поэтому многие обряды были связаны с водой и огнем. Например, было принято прыгать через костер, купаться в реках и озерах, собирать целебные травы.
Индийцы верят, что день летнего солнцестояния (Санкранти) благоволит к началу новых дел и проектов. А в Китае праздник (Дуаньу Цзе или Фестиваль драконьих лодок) связывают с древним мифом о поэте Цюй Юане, который утонул в реке. Чтобы почтить его память, люди устраивают гонки на лодках и едят цзунцзы — блюдо из клейкого риса с начинкой.
По словам астрологов, что день летнего солнцестояния — самый энергетически сильный. Он идеален для загадывания желаний. Можете составить целый список или же сосредоточиться на одной, но самой заветной мечте, рассказывают эксперты. В эти сутки можно получить толчок для выхода на качественно новый уровень в своей жизни — и в финансах, и в карьере, и в любых других сферах.