gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Иллюстрация

От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске

7 июня 2024, 13:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омской области

ЗАГС поделился статистикой, какие имена жители Омской области чаще всего выбирают для своих детей, среди лидеров — София и Артем.

В омском ЗАГСе рассказали, какие имена родители выбирают для новорожденных чаще всего. Так, самым популярным именем для мальчика в России стал Михаил, а самым редким — Ибрай. Среди девочек лидирует София, самым необычным же считается имя Флорентина Грейс.

В Омской области лидерство среди женских имен сохранила Софья, среди мужских впереди оказался Артем. Наиболее редкими оказались имена Лада и Риналь. Также в топ необычных имен попали Айсулу, Мадонна и Евдокия — у девочек, Дидар, Ким и Альберт — у мальчиков.

Фото: ЗАГС
Фото: ЗАГС
Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Рождаемость#Несовершеннолетние дети#Новости#Рождение#Имена#Редкие имена#Имена для детей#Рождение первого ребенка
Подпишитесь
Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя
Сегодня, 12:48
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
Сегодня, 07:09
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
Сегодня, 03:35
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
Сегодня, 02:55
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"