От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске

В омском ЗАГСе рассказали, какие имена родители выбирают для новорожденных чаще всего. Так, самым популярным именем для мальчика в России стал Михаил, а самым редким — Ибрай. Среди девочек лидирует София, самым необычным же считается имя Флорентина Грейс.