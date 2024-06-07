От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В омском ЗАГСе рассказали, какие имена родители выбирают для новорожденных чаще всего. Так, самым популярным именем для мальчика в России стал Михаил, а самым редким — Ибрай. Среди девочек лидирует София, самым необычным же считается имя Флорентина Грейс.
В Омской области лидерство среди женских имен сохранила Софья, среди мужских впереди оказался Артем. Наиболее редкими оказались имена Лада и Риналь. Также в топ необычных имен попали Айсулу, Мадонна и Евдокия — у девочек, Дидар, Ким и Альберт — у мальчиков.