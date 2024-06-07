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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Омск или Новосибирск: где лучше жить по мнению омички

Омск или Новосибирск: где лучше жить по мнению омички

7 июня 2024, 12:27
Фото: gorod55.ru
Маргарита думала о переезде четыре года подряд. К выбору города она подходила очень ответственно, ведь помимо всего прочего у нее была учеба. Девушка планировала обучаться по направлению архитектуры. Она поделилась личным опытом переезда и рассказала, какой город лучше: Омск или Новосибирск.

Плюсы Новосибирска

По ее мнению, в Новосибирске более развита бизнес-среда, чем в Омске. Это первое, что привлекло девушку. Город сразу же притянул активной деловой, образовательной, научной и культурной жизнью.

Бывшую омичку очень впечатлило наличие метрополитена, которого так все ждали в родном городе. Кроме того, по ее мнению, в Новосибирске интересные жилые комплексы.

Минусы Новосибирска

Маргарита живет полгода в соседнем городе и отмечает, что там мало парковых зон. В Омске, на ее взгляд, куда больше зелени. К слову, омичи все время, что называется, держат руку на пульсе, чтобы было как можно меньше вырубок. Девушка рассказала, что из-за отсутствия деревьев Новосибирск кажется каменным городом.

Также ее не устраивают транспортные развязки, из-за которых происходят постоянные пробки. Но и в Омске заторов на дороге не меньше, так что в этом плане обоим городам снимается балл.

Фото: gorod55.ru

Сравнение цен

Марго говорит, что в Новосибирске те же цены в магазинах, что и в Омске. Однако жилплощадь здесь менее доступна. Снять или купить квартиру будет в два раза дороже.

Если говорить о медицине, то услуги специалистов стоят примерно одинаково. А по части автомобилей и велосипедов в Омске цены более демократичные.

Итог

По мнению Маргариты, Новосибирск не лучше Омска. Тем не менее жителей последнего города определенные обстоятельства все же побуждают задуматься о переезде. Возможно, кому-то понравится Новосибирск, который в народе называют столицей Сибири. А может быть, кто-то решит отправиться в Екатеринбург или Москву.

Выбрать можно любой город или остаться в своем, но нужно обращать внимание на основные факторы: зарплаты, жилье, возможность профессионального, культурного и научного роста.

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