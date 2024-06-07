Омск или Новосибирск: где лучше жить по мнению омички

Маргарита живет полгода в соседнем городе и отмечает, что там мало парковых зон. В Омске, на ее взгляд, куда больше зелени. К слову, омичи все время, что называется, держат руку на пульсе, чтобы было как можно меньше вырубок. Девушка рассказала, что из-за отсутствия деревьев Новосибирск кажется каменным городом.