Омск или Новосибирск: где лучше жить по мнению омички

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По ее мнению, в Новосибирске более развита бизнес-среда, чем в Омске. Это первое, что привлекло девушку. Город сразу же притянул активной деловой, образовательной, научной и культурной жизнью.
Бывшую омичку очень впечатлило наличие метрополитена, которого так все ждали в родном городе. Кроме того, по ее мнению, в Новосибирске интересные жилые комплексы.
Маргарита живет полгода в соседнем городе и отмечает, что там мало парковых зон. В Омске, на ее взгляд, куда больше зелени. К слову, омичи все время, что называется, держат руку на пульсе, чтобы было как можно меньше вырубок. Девушка рассказала, что из-за отсутствия деревьев Новосибирск кажется каменным городом.
Также ее не устраивают транспортные развязки, из-за которых происходят постоянные пробки. Но и в Омске заторов на дороге не меньше, так что в этом плане обоим городам снимается балл.
Марго говорит, что в Новосибирске те же цены в магазинах, что и в Омске. Однако жилплощадь здесь менее доступна. Снять или купить квартиру будет в два раза дороже.
Если говорить о медицине, то услуги специалистов стоят примерно одинаково. А по части автомобилей и велосипедов в Омске цены более демократичные.
По мнению Маргариты, Новосибирск не лучше Омска. Тем не менее жителей последнего города определенные обстоятельства все же побуждают задуматься о переезде. Возможно, кому-то понравится Новосибирск, который в народе называют столицей Сибири. А может быть, кто-то решит отправиться в Екатеринбург или Москву.
Выбрать можно любой город или остаться в своем, но нужно обращать внимание на основные факторы: зарплаты, жилье, возможность профессионального, культурного и научного роста.