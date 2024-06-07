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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

иллюстрация

«Не ведитесь»: мэр Омска предупредил о попытках мошенничества от его имени

7 июня 2024, 06:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Мошенники снова активизировались и начали рассылать сообщения и звонить от имени Сергея Шелеста. Аферисты пытаются выманить деньги и предлагают перевести средства на «безопасные» счета.

Сегодня Сергей Шелест предупредил жителей города о том, что мошенники продолжают рассылать сообщения и звонить от его имени, пытаясь выманить деньги.

Мэр обратился к тем, чьи номера телефонов могут быть в его телефонной книге: к сотрудникам мэрии, администраций округов, депутатам и работникам Омского городского совета.

«Повторение — мать учения: не ведитесь, не спонсируйте преступников. Все вы люди умные и здравомыслящие, надеюсь, никто впросак не попадет», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Мэр также уточнил, что мошенники сообщают о проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий и предлагают перевести средства на «безопасные счета».

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