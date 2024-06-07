«Не ведитесь»: мэр Омска предупредил о попытках мошенничества от его имени

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Сегодня Сергей Шелест предупредил жителей города о том, что мошенники продолжают рассылать сообщения и звонить от его имени, пытаясь выманить деньги.
Мэр обратился к тем, чьи номера телефонов могут быть в его телефонной книге: к сотрудникам мэрии, администраций округов, депутатам и работникам Омского городского совета.
«Повторение — мать учения: не ведитесь, не спонсируйте преступников. Все вы люди умные и здравомыслящие, надеюсь, никто впросак не попадет», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Мэр также уточнил, что мошенники сообщают о проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий и предлагают перевести средства на «безопасные счета».