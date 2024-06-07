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Не хотел останавливаться. Омич отправится под арест за пьяную езду без прав

7 июня 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
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Омич получил 10 суток ареста за пьяную езду без прав

Сотрудники УМВД задержали омича, который сел за руль без прав в состоянии опьянения, а после хотел скрыться от полиции.

Правоохранители задержали 22-летнего нарушителя в Октябрьском округе. Омич за рулем «БМВ» ехал по кривой траектории, чем и привлек внимание полиции. После требования остановиться, он попытался скрыться, но скоро остановился и был задержан.

Оказалось, что у мужчины не было водительских прав. Более того, догадки инспекторов оправдались — он был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование.

В результате в отношении омича возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и арестовали на 10 суток, также составлены материалы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса); и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Отмечается, что ранее нарушитель уже четыре раза привлекался к ответственности за езду без прав.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пьяный мужчина#Пьяные водители#Пьяный за рулем#Новости#Пьяный#Пьяный водитель#Пьяная езда#Езда в пьяном виде
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