Не хотел останавливаться. Омич отправится под арест за пьяную езду без прав

В результате в отношении омича возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и арестовали на 10 суток, также составлены материалы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса); и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Отмечается, что ранее нарушитель уже четыре раза привлекался к ответственности за езду без прав.