Не хотел останавливаться. Омич отправится под арест за пьяную езду без прав

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Правоохранители задержали 22-летнего нарушителя в Октябрьском округе. Омич за рулем «БМВ» ехал по кривой траектории, чем и привлек внимание полиции. После требования остановиться, он попытался скрыться, но скоро остановился и был задержан.
Оказалось, что у мужчины не было водительских прав. Более того, догадки инспекторов оправдались — он был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование.
В результате в отношении омича возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и арестовали на 10 суток, также составлены материалы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса); и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Отмечается, что ранее нарушитель уже четыре раза привлекался к ответственности за езду без прав.