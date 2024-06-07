На площадке ПМЭФ открылась выставка «Наука в лицах»

В свое речи он отметил растущий интерес, который сегодня проявляют россияне к науке и действиям властей по популяризации достижений, сделанных молодыми учеными. Чернышенко добавил, что президент неоднократно указывал на обеспечение возможности для самореализации талантов. И выставка наглядно показывает примеры, как эти возможности были реализованы в совершенно конкретных научных открытиях и проектах.