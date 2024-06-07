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Published Сегодня, 19:20

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Updated Сегодня, 19:21

На площадке ПМЭФ открылась выставка «Наука в лицах»

7 июня 2024, 19:20
В рамках ПМЭФ состоялось открытие выставки «Наука в лицах». В галерее представлены 24 портрета российских ученых, инженеров, авторов высокотехнологичных разработок, лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год.

Холдинг 1MI выступил информационный партнер форума.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность подобных проектов для решения задач Десятилетия науки и технологий. Об этом пишет newsnn.ru.

В свое речи он отметил растущий интерес, который сегодня проявляют россияне к науке и действиям властей по популяризации достижений, сделанных молодыми учеными. Чернышенко добавил, что президент неоднократно указывал на обеспечение возможности для самореализации талантов. И выставка наглядно показывает примеры, как эти возможности были реализованы в совершенно конкретных научных открытиях и проектах.

«Наши научные звезды и молодые звездочки будут являться примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые захотят связать свою судьбу с наукой», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства рассказал и об эффективности мероприятий Десятилетия науки и технологии. Результаты исследований таковы, что 65% опрошенных родителей хотели, чтобы их дети связали свое дальнейшее будущее с российской наукой. Отношение российского бизнеса к науке также меняется, напомнил Чернышенко.

Выставка «Наука в лицах» входит в проект «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации, и проводится при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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