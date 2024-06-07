Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам импортозамещения в РФ

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На мероприятии обсуждалось создание в России собственной инфраструктурной, научной и технологической базы. Участие в работе сессии так же приняли заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, президент АО «Концерн „Калашников“ Алан Лушников, генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов, сооснователь „Микрофоны ‘Союз’“ Дэвид Браун, президент АО „Элемент“ Илья Иванцов, гендиректор АО „СР Спейс“ Олег Мансуров, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.
Участники дискуссии обсудили взаимодействие российских технологических стартапов с крупным бизнесом, возможности внедрения новых разработок и роль в этом компаний-интеграторов, а также роль государства для развития рынка и выстраивание диалога «бизнес — государство — потребитель» для создания в России высокотехнологичного продукта.
«Все начинается с идеи. В разгар эпидемии была задача закрыть дефицит по антисептикам, основа которых — изопропиловый спирт. Мы ее выполнили, наладив это производство. Сегодня перед отраслью стоит масштабная задача по формированию собственных технологических процессов и, в конечном счете, созданию технологического суверенитета страны. Мы уже реализуем проекты, которые в ближайшем будущем позволят компании полностью заместить на российском рынке ряд дефицитных продуктов мало- и среднетоннажной химии высокого передела. Сотрудничество ведущих научных центров и производственных компаний — еще одно обязательное условие для импортозамещения. ГК „Титан“ выстраивает такое сотрудничество в рамках развития НИОКР в нефтехимии, что в будущем создаст предпосылки для качественных изменений как в химической, так и в смежных отраслях российской экономики», — рассказал Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан».
В своем выступлении Михаил Сутягинский отметил, что ГК «Титан» уже много лет выпускает химическую продукцию высоких переделов, успешно замещая на рынке дефицитные импортные аналоги. В настоящее время компания реализует 7 проектов в малотоннажной химии с общим объем инвестиций более 2,8 млрд рублей.
В этом году компания также приступила к созданию комплексного проекта ЭП-600 по созданию базовой химической продукции на территории крупнейшего в Сибири частного индустриального парка «Флагман», расположенного Омской области.