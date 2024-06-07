Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам импортозамещения в РФ

В своем выступлении Михаил Сутягинский отметил, что ГК «Титан» уже много лет выпускает химическую продукцию высоких переделов, успешно замещая на рынке дефицитные импортные аналоги. В настоящее время компания реализует 7 проектов в малотоннажной химии с общим объем инвестиций более 2,8 млрд рублей.