Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
После череды задержаний (экс-министр труда Куприянов, депутат заксобрания Павлов, зампредседателя Горсовета Сахань) в сети появилась информация о том, что такая же участь настигла экс-начальника омского УМВД Виктора Камерцеля. Первыми об этом сообщили «Коммерческие вести», но ссылка на материал теперь ведет на удаленную страницу.
Как оказалось позже, генерал-майор в отставке был лишь опрошен в рамках уголовного дела Павлова и Саханя. Об этом также сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, что о задержании депутатов стало известно вчера, 6 июня.