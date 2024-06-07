gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя

Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя

7 июня 2024, 12:48
Фото: 1MI
После задержаний депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, появилась информация о такой же участии экс-начальника омского УМВД Виктора Камерцеля, однако сообщения оказались ложными, Камерцеля лишь опросили по делу.

После череды задержаний (экс-министр труда Куприянов, депутат заксобрания Павлов, зампредседателя Горсовета Сахань) в сети появилась информация о том, что такая же участь настигла экс-начальника омского УМВД Виктора Камерцеля. Первыми об этом сообщили «Коммерческие вести», но ссылка на материал теперь ведет на удаленную страницу.

Как оказалось позже, генерал-майор в отставке был лишь опрошен в рамках уголовного дела Павлова и Саханя. Об этом также сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что о задержании депутатов стало известно вчера, 6 июня.

В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
Узнать подробнее
Задержан зампредседателя омского Горсовета Дмитрий Сахань
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Задержание#Уголовное дело#Задержан#Новости#Уголовное#Задержания#Опросили#Опросили по делу#Опросили по уголовному делу
Подпишитесь
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
Сегодня, 07:09
Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
Сегодня, 03:35
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
Сегодня, 13:03
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
Сегодня, 02:55
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
Сегодня, 04:35
"