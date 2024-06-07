Экс-начальника омского УМВД опросили в рамках уголовного дела Павлова и Саханя

После череды задержаний (экс-министр труда Куприянов, депутат заксобрания Павлов, зампредседателя Горсовета Сахань) в сети появилась информация о том, что такая же участь настигла экс-начальника омского УМВД Виктора Камерцеля. Первыми об этом сообщили «Коммерческие вести», но ссылка на материал теперь ведет на удаленную страницу.