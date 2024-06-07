Достаем резиновые сапоги. Первый летний ливень чуть не смыл огороды в Омской области

Напомним, несколько лет назад в Черлаке также после сильного дождя затопило частные дома и приусадебные участки. Жители жаловались, но, по их словам, администрация отреагировала не на все просьбы. В ведомстве пояснили, что 12 июня 2019 года выпало 50 мм осадков, из-за чего ливневая канализация не справилась с потоком воды.