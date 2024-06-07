Достаем резиновые сапоги. Первый летний ливень чуть не смыл огороды в Омской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Накануне в Омской области прошли мощные ливни. Жители региона рассказали, что вечером вода начала понемногу спадать, но после сильного утреннего дождя уровень воды значительно повысился. Судя по фотографиям, в огородах омичей вода стоит так высоко, что пройти туда можно только в высоких резиновых сапогах.
«Вчера посадили капусту, а сегодня ее чуть не смыло. Еще день, и моему огороду придет конец», — рассказала Городу55 жительница Черлака.
Стоит отметить, что в этом поселке есть проблемы с ливневыми канавами. Местные жители вспоминают, что когда-то здесь были глубокие канавы, которые справлялись с отводом воды. Сейчас эти канавы забились землей и почти сравнялись с дорогой.
Напомним, несколько лет назад в Черлаке также после сильного дождя затопило частные дома и приусадебные участки. Жители жаловались, но, по их словам, администрация отреагировала не на все просьбы. В ведомстве пояснили, что 12 июня 2019 года выпало 50 мм осадков, из-за чего ливневая канализация не справилась с потоком воды.
Спустя 10 дней после происшествия Черлак все еще затапливало из-за дождей: на огородах местных жителей вымокла вся растительность, на воде поселились чайки и лягушки.